Book direkte hos hotellet

Ved bestilling via eksterne søkemotorer må overnattingsbedriften betale 20–30 prosent av beløpet i provisjon til selskapet bak bookingportalen. For hver tusenlapp du betaler, havner dermed 200–300 kroner til utenlandske selskaper som slipper å betale skatt Norge.

Stephen Meinich-Bache. Foto: Classic Norway Hotels

Booking av hotellrom, hytte, rorbu eller leilighet direkte hos utleiestedet sørger derimot for at hele beløpet går til overnattingsstedet. Dette gir flere ansatte, et bedre reiselivsprodukt og bedre service. Og sist, men ikke minst, gir det et viktig bidrag til den lokale verdiskapingen. Når du i sommer velger å booke direkte, gir du ditt viktige bidrag til å gjenoppbygge norsk reiseliv.

Hvorfor gir overnattingsstedene deg mulighet til å bruke eksterne bookingsider når det er så lite lønnsomt for dem? Bookingselskapene har gjennom mange år bygget opp milliardkonsern med enorm kraft til internasjonal markedsføring. De har skaffet seg muligheten til å kjøpe seg den beste synligheten og de beste plassene på internettsider, og dette igjen «tvinger» hotellene til å inngå ugunstige avtaler med de internasjonale gigantene.

Alternativet vil ellers være at norske overnattingsbedrifter ender som usynlige utleieaktører som hverken du eller andre gjester ikke finner når de leter etter gode overnattingssteder i Norge.

Vi trenger å opprette en felles nordisk bookingkanal som eies av bransjen selv. Dette kan bli et av de viktigste verktøyene for morgendagens reiseliv. Og det starter i dag. Ved å booke direkte nesten gang du reiser.

Stephen Meinich-Bache

Adm. direktør i Classic Norway Hotels

(Innlegget er noe forkortet. Red.)