Norske nettbutikker må tenke flerspråklig

Mens pandemien har spredd seg, har næringsdrivende forstått hvor viktig deres digitale tilstedeværelse er. Men det er fremdeles én ting norske netthandlere ikke ser ut til å ha tatt inn over seg: Norsktalende utgjør omtrent 0,07 prosent av verdens befolkning.

Jonas Breding. Foto: PayPal

I en uformell undersøkelse av 30 nettbutikker tilhørende flere store norske merkevarer, fant vi at få så ut til å tenke på den potensielle kundebasen man ekskluderer ved å ikke presentere seg selv på flere språk.

Det skal sies at flere har en engelsk versjon av nettsiden sin tilgjengelig, men engelsktalende – medregnet både de som har engelsk som morsmål og de som ikke har det – utgjør «bare» 1,34 milliarder mennesker på verdensbasis. Er vi rause, og legger til fem og en halv million nordmenn til det tallet, sitter vi fremdeles igjen med kun 17,3 prosent av verdens befolkning! Det er et tankekors at over 80 prosent av verdens befolkning ikke har noen anelse om hva nettbutikken din sier.

Flere forbrukere verden over handler på mobil og nett, noe som fjerner grenser og senker barrierer mellom forhandlere og kunder. Denne trenden skaper en unik mulighet for mindre bedrifter til å nå kunder fra hele verden, uansett hvor store de er, eller hvor de befinner seg.

Nettet gir bedrifter i alle størrelser tilgang til over 4,6 milliarder kunder fra alle verdenshjørner, og vår forskning viser at de europeiske bedriftene som er aktive internasjonalt vokser dobbelt så fort som de som kun selger til kunder innenfor sine egne grenser.

Et selskap som har forstått potensialet i det internasjonale markedet er Stokke, produsenten av Tripp Trapp-stolen og andre innovative produkter for barn. Stokke har et bredt utvalg språkvalg og lokale valutaer tilgjengelig på nettsiden sin. Dette er et eksempel til etterfølgelse.

Hvis norske forhandlere først bruker dette øyeblikket til å oppdatere sin digitale tilstedeværelse, burde de også bruke muligheten til å nå kunder utenfor Norge og engelsktalende land. Det er en hel verden der ute, og det kan godt tenkes at de er på jakt etter det nettopp du selger.

Jonas Breding

Sjef for PayPal i Nord-Europa