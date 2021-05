Høy Pris/Bok er bra – særlig om inflasjonen stiger

For det andre, slipper du i mye større grad å reinvestere i disse verdiene for å vedlikeholde eller øke dem. Et selskap med fabrikker, skuter eller andre fysiske eiendeler må hele veien reinvestere mye for å holde sine verdier og sin posisjon vedlike. Og det er akkurat her dette med inflasjon kommer inn.

Ikke at jeg aner noe som helst om inflasjonen blir høyere eller lavere enn dagens forventninger, så god er ikke krystallkulen min. Men om prisene øker, vil kostnaden knyttet til investeringer nøytralisere fordelen av prisøkningen for selskaper med mange fysiske eiendeler, mens forretninger som er «asset light» vil ha mye lavere investeringsbehov, men likevel ha fordelen av økte priser. Så høy inflasjon er opplagt bra for selskaper med store immaterielle eiendeler, enten de er i balansen eller ikke. Coca-Cola trenger ikke reinvestere i sin magiske oppskrift, den er der åkkesom.

La oss se på et eksempel som viser hvor meningsløs P/B er, Swedish Match. Det er helt opplagt at selskapet har en unik posisjon i markedet for snus i Skandinavia og USA. De siste fire kvartaler har det hatt 5,3 milliarder kroner i resultat etter skatt, mens markedsverdien er 120 milliarder svenske kroner (P/E på 23x).

Hvordan ser balansen ut? Totalbalansen er på 16,6 milliarder (hvorav 2,3 er immaterielle), mens egenkapitalen er på minus 5,6 milliarder svenske kroner.

Det er åpenbart at det er massive verdier utenfor balansen, og i tillegg gir bokført egenkapital ingen nyttig informasjon – negativ egenkapital har oppstått fordi selskapet har hatt god kontantstrøm, solgt virksomhet til over bokført verdi, og betalt disse pengene tilbake til aksjonærene gjennom utbytter og tilbakekjøp.

Thomas Nielsen

Forvalter av First Veritas