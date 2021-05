Norge kan ikke bli avhengig av Kina

EU-president Ursula von der Leyen har flere ganger understreket at forsyningen av råvarer til Europa ikke er bærekraftig og sikker: «98 percent of the rare earth elements we need come from a single supplier: China. This is not sustainable. So we must diversify our supply chains.»

Finland har tatt et fast, strategisk grep tidlig, og opprettet i 2018 Finnish Minerals Group (FMG) som et redskap for langsiktig, strategisk utvikling av utvalgte selskaper, og som investor i batteri- og gruveprosjekter.

Den svenske regjeringen vedtok 11. mars i år å gjennomgå sitt regelverk for gruvetillatelser, med sikte på å sikre en bærekraftig forsyning av «innovasjonskritiske» metaller og mineraler. I Sverige handler det altså om strategisk forsyningssikkerhet.

Hvor er norske politikere og den norske regjering? Alle politikere som støtter Parisavtalen, og endog vil akselerere utviklingen av det grønne skiftet – har de forstått at de implisitt utløser en til dels mangedobling av behovet for visse metaller og mineraler? En mangedobling av etterspørsel uten samtidig å legge til rette for en mangedobling av tilbud, er uansvarlig politikk. Hvor er klimapolitikerne og pådriverne for det grønne skiftet i denne saken?

Regjeringen opprettet et NOU-utvalg i juni 2020 som skulle se på endringer av mineralloven. Der sto samerettslige spørsmål i fokus, og ikke en stavelse berørte råvaresikkerhet.

Regjeringen bør ha lært fra fjorårets marsdager at det er for sent å springe i butikken etter smittevern og respiratorer når covid-krisen er en realitet

Norge sitter trolig på Europas største forekomst av høykritisk REE på Fensfeltet i Nome kommune. Vi kjenner ikke til at regjeringen har søkt samarbeid med EU vedrørende råvarestrategier. Norge, ved Næringsdepartementet, burde selvsagt delta for eksempel i ERMA, slik Spania og Frankrike gjør, og flere vil gjøre.

Gitt at det å etablere gruvedrift tar mange, altfor mange år, må regjeringen snarest fremme politiske initiativer som er tydelige for å sikre fremtidig råvaretilgang. Regjeringen bør ha lært fra fjorårets marsdager at det er for sent å springe i butikken etter smittevern og respiratorer når covid-krisen er en realitet. Slik vil det også lett gå med hensyn til råvarer nå når råvarekrisen er åpenbar.

Stein Lier-Hansen

Adm. direktør i Norsk Industri