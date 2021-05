Israel er aggressoren

Torsdagens lederartikkel om Palestina-konflikten er velskrevet og sammenfatter situasjonen bra, men bare i et kortsiktig perspektiv og på et overfladisk nivå. De underliggende premissene om at Hamas er en terroristorganisasjon og at Israel ikke har noe valg og må slå tilbake med raketter, definerer palestinerne som aggressor og Israel som den som angripes. Dette blir historieløst og helt feil.

Sven O. Hegstad. Foto: Privat

Årsaken til dagens konflikt er naturligvis ikke Hamas’ rakettangrep, men 73 år med systematisk utryddelse av palestinernes rettigheter, noe som startet i 1948 med tvangsforflytting av flere hundre tusen – noen mener mer enn en halv million – palestinere, hvilket ekspanderte Israels grenser langt ut over det området de ble tildelt av FN i 1947.

Ulovlige bosettinger på palestinsk land har fortsatt i høyt tempo, sammen med overtagelse av kritiske vann- og naturressurser og underminering av palestinernes menneskeverd, inklusive tale- og bevegelsesfrihet. Stenhard israelsk politikontroll begrenser hvordan palestinerne kan bevege seg i eget land, beskytte seg selv og handle med omverdenen.

Naturligvis er det trist, og ikke i det palestinske folks interesse, at Hamas og Fatah ikke blir enige om mål og midler og at korrupsjon og vanstyre florerer. Men dette får ikke overskygge at det er Israel som er aggressoren her. Hamas er mer å sammenligne med en frigjøringsbevegelse i et ulovlig okkupert land.

En ukes rundreise i Palestina burde være obligatorisk for opinionsledere

Alt dette får lov å fortsette rett foran verdens øyne, selv om det er fordømt av FN i flere tiår. Nå er det på tide at verdenssamfunnet våkner opp, og at opinionsledere som deg selv setter seg grundig inn i historien. En bra start er å lese artikkelen om Palestina-konflikten i torsdagsutgaven av Aftenposten, på side 24. Ellers anbefales boken «The Ethnic Cleansing of Palestine», av den velkjente israelske historikeren Ilan Pappe, professor ved Exeter University i Storbritannia. En ukes rundreise i Palestina burde være obligatorisk for opinionsledere.

Sven O. Hegstad

Harvard MBA og investor