Fra permittering til oppsigelse

At en permittering må være «saklig», gir i seg selv liten veiledning. Av rettspraksis er det imidlertid forutsatt at permittering vil være saklig der bedriften i en begrenset periode ser at arbeidstakeren ikke kan beskjeftiges på en for bedriften forsvarlig måte. I saklighetsvilkåret ligger det altså et krav om at behovet for mindre arbeidskraft må være midlertidig.

Der utsiktene tilsier endringer av mer permanent karakter, foreligger det heller ikke grunnlag for å opprettholde permitteringen

Når et behov går fra å være midlertidig til å bli mer permanent, må naturligvis vurderes konkret i den enkelte bedrift. Generelt kan man si at det i alle fall må være realistiske utsikter til at arbeidsbortfallet opphører innenfor en viss tidshorisont. Den øvre rammen kan i alle tilfeller ikke være lengre enn den maksimale permitteringslengden. Innenfor denne rammen er det også relevant at permitteringer ut over seks måneder forutsetter enighet med de tillitsvalgte i henhold til Hovedavtalens bestemmelser. Dette gjelder riktignok ikke direkte for virksomheter som ikke er tariffbundet, men underbygger likevel hvor lenge en permittering generelt bør vare.

Bedrifter som i dag har permittert ansatte i en lengre periode, må derfor foreta løpende vurderinger av egne fremtidsutsikter. Der utsiktene tilsier endringer av mer permanent karakter, foreligger det heller ikke grunnlag for å opprettholde permitteringen.

Selv om det er bedriften selv som beslutter og opprettholder permitteringer, vil vurderingen også kunne etterprøves. For eksempel kan NAV foreta en realitetsvurdering av arbeidsgivers permitteringsbehov når de vurderer å innvilge eller forlenge personers søknad om dagpenger. Av rettspraksis følger det også at dersom det ikke foreligger en realistisk mulighet for gjenopptakelse av arbeidet innen rimelig tid, kan permitteringen betraktes som en de facto oppsigelse, altså en avslutning av arbeidsforholdet uten formell oppsigelse. Arbeidstaker vil i så fall kunne anlegge søksmål for domstolen, med krav om erstatning for tapt lønnsinntekt.

De stadige utvidelsene av den maksimale permitteringsperioden bør derfor ikke være en hvilepute som utsetter de vanskelige avgjørelsene om hvordan driften skal se ut i fremtiden.

Bedrifter er forpliktet til å vurdere grunnlaget for videre drift og midlertidigheten av nåværende permitteringer. De gjør derfor klokt i å vurdere om det er grunn til mer permanente omlegginger av driften, som i ytterste konsekvens kan nødvendiggjøre nedbemanninger og oppsigelser. I takt med at dagens støtteordninger nærmer seg slutten, bør disse vurderingene foretas allerede nå.

Einar Engh



Partner og advokat (H) i Advokatfirmaet Hjort



Jonas Thorsdalen Wik



Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort