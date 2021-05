Norge må skaffe seg råstoffoversikt

Kina har nær et globalt monopol på sjeldne råvarer og metaller som norsk industri er avhengig av. Adm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri skriver i Finansavisen 20. mai at Norge snarest må fremme politiske initiativer som vil sikre fremtidig råvaretilgang. Han etterlyser økt utvinning av mineraler i Norge. Det har han rett i, men vi kan ikke satse utelukkende på etablering av ny gruvedrift. Økt gjenvinning må også til.

Vi kan ikke utvinne alle typer ressurser vi forbruker i Norge, men vi kan utvinne mer enn vi gjør i dag. Det er også langt igjen til vi kan fylle behovene med resirkulering av kritiske råstoffer, men vi kan gjøre langt mer enn nå.

Faktum er at altfor mye av det som utvinnes kun benyttes én enkelt gang. Det vil si at vi ikke har gode gjenvinningssystemer for de sjeldne jordartene og spormetallene. Det er ikke bærekraftig, det er dårlig business og det gjør oss politisk sårbare i en stadig mer polarisert verden. De geopolitiske varsellampene har blinket i EU i flere år allerede. Situasjonen bør også uroe norske politikere og industriledere.

Den urbane gruvedriften – altså gjenvinning – kan bli like avgjørende som den tradisjonelle gruvedriften

I motsetning til EU, kartlegger ikke våre myndigheter Norges egne råvarebehov. Det finnes ingen norsk oversikt over kritiske ressurser for samfunnet vårt. EU kartlegger hvilke ressurser som regnes som kritiske for den europeiske økonomien, og følger tett opp forsyningssikkerheten knyttet til disse. Her finner vi mange stoffer som er viktige for elektronikk, energiproduksjon og transport. Forsyningsrisikoen er knyttet til mengden kjente og drivbare forekomster av materialene, og til hvilken grad forekomstene er konsentrert til ett eller noen få land.

Vi er allerede avhengige av Kina. Første steget ut av denne avhengigheten er å kartlegge behovet for kritiske råvarer og hvordan tilgangen til disse er. Men i jakten på trygg tilgang på råvarer må vi ikke glemme at den urbane gruvedriften – altså gjenvinning – kan bli like avgjørende som den tradisjonelle gruvedriften. Det er flere og mer kritiske råvarer i et tonn gamle PC-er enn et tonn med stein og jord. Vi trenger begge deler.

