Verdiskaping, ikke verditaking

Under Erna Solbergs tid i regjering har flere viktige piler pekt feil vei for norsk økonomi. Både handelsoverskuddet og sysselsettingsandelen har falt. Men samtidig som det går dårlig i norsk økonomi, går det godt for de rikeste. Det blir stadig flere milliardærer, og Oslo børs endte coronaåret 2020 på en all-time high.

Mimir Kristjánsson. Foto: NTB

En av årsakene bak er at vi i økende grad premierer verditaking fremfor verdiskaping i økonomien vår. I årene som kommer vil vi være avhengig av å utvikle nye, lønnsomme næringer ved siden av olje og gass. Vi må utvikle teknologi, skape arbeidsplasser og trygge norsk eksportinntekter. Det er vanskelig å tenke seg en viktigere oppgave i norsk økonomi fremover enn nettopp dette.

Dessverre er det ikke alltid de næringene som er viktigst for samfunnet som er mest lønnsomme å investere i. I stedet finner pengene vei inn i næringer som sikrer ekstraordinær profitt på andre måter. For eksempel eiendom, kommersielle barnehager eller bemanningsbransjen. Resultatet er mangel på kapital i næringer som skaper verdier, utvikler teknologi og ikke minst skaper arbeidsplasser.

Ingen kan bebreide milliardærene for å investere i de mest lønnsomme næringene. Det er like meningsløst som å kjefte på tigeren fordi den har striper. I en sunn økonomi må man derfor tette mulighetene for verditaking, slik at kapitalen tvinges inn i verdiskapende virksomhet.

Tvert imot bør bransjen forbys, så får heller Dale finne seg noe mer produktivt og samfunnsnyttig å drive med

Det er bakgrunnen for at vi har valgt å være åpne om at enkelte bransjer vil tape på et rekordvalg for Rødt. Det har falt Stein Dale i bemanningsselskapet Venezu tungt for hjertet (Finansavisen 11. mai). Det tar vi ikke så tungt. Det er ikke akkurat noen menneskerett å være et fordyrende mellomledd i arbeidslivet, som er selve forretningsideen for bemanningsbransjen. Tvert imot bør bransjen forbys, så får heller Dale finne seg noe mer produktivt og samfunnsnyttig å drive med. Om han trenger mer grunnopplæring, har Rødt medlemmer og faglige tillitsvalgte i en rekke bransjer, som gjerne deler av sine erfaringer med å drive ekte verdiskaping.

Rødt er et parti som forstår at verdier må skapes, de kan ikke bare stjeles. Dersom vi til høsten kommer over sperregrensen, vil vi presse et nytt flertall til å legge om næringspolitikken. Det er ikke likegyldig for staten om forretningsfolk prøver å tjene penger på industri, bemanning eller eiendom.

Mens Høyre og deres regjeringspartnere har vært mest opptatt av de store formuene, er vi opptatt av arbeidsplasser, vekst og teknologiutvikling. Skal vi lykkes i å vri kapitalen bort fra verditaking til verdiskaping, må det bli slutt på at det er mer lønnsomt å eie en skattefinansiert barnehage enn å investere i vannkraft. I lengden kan vi ikke ha det slik at det er mer lønnsomt å flytte penger på børsen eller å leie ut arbeidskraft og leiligheter, enn det er å skape arbeidsplasser.

Marie Sneve Martinussen

Nestleder og 1. kandidat for Rødt i Akershus

Mimir Kristjánsson

1. kandidat for Rødt i Rogaland