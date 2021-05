Vid adgang til å endre ansattes oppgaver

Sjelden har så mange fulgt en arbeidsrettssak som da eks-programleder Line Andersen anførte at NRK urettmessig hadde satt henne på «tørkeloftet». Som følge av forliket får vi aldri vite hva Oslo tingrett ville kommet til i denne konkrete saken, men den reiser et viktig spørsmål – nemlig hva arbeidsgiver kan gjøre og ikke gjøre i et eksisterende arbeidsforhold. Artikkelforfatterne mener at arbeidsgivers rett til ensidig å bestemme endringer i ansattes arbeidsoppgaver er sterkere enn mange kanskje tror.

Alle beslutninger på arbeidsplassen som berører arbeidstakerne må sees i lys av arbeidsgivers styringsrett. Denne styringsretten gir blant annet arbeidsgiver rett til å gjøre endringer i et løpende arbeidsforhold. En begrensing for slike styringsrettsbeslutninger er at de må skje «innenfor rammene av det arbeidsforholdet som er inngått».

Overført til et praktisk eksempel: Dersom en ansatt advokat i sin tid begynte å jobbe med spennende erstatningssøksmål, er spørsmålet om advokaten i stedet kan bli satt til å jobbe med transaksjoner.

Noen ganger vil svaret være ja. Andre ganger er svaret nei. Det avgjørende i slike situasjoner vil være hvilke løfter eller avtaler den ansatte har fått for sin arbeidshverdag. Dessuten vil også avtaler kunne settes til side i kraft av arbeidsgivers styringsrett, forutsatt at avtalen ikke «særpreger, definerer eller fremstår som vesentlig» for arbeidsforholdet.

Det er imidlertid ikke helt fritt frem for arbeidsgiver. Endringer i kraft av styringsretten forutsetter at arbeidsgiver har et forsvarlig grunnlag for avgjørelsen, og at dette grunnlaget ikke er basert på utenforliggende hensyn. Dette innebærer at man ikke kan endre en ansatts arbeidsoppgaver med en vilkårlig eller usaklig begrunnelse. For eksempel fordi sjefen ganske enkelt ikke har noe til overs for den ansatte.

NRK-saken retter et viktig søkelys på hvor fleksibelt virksomheter kan utnytte arbeidsstokken eller foreta endringer for å håndtere en konflikt.