Tre spørsmål til topplederen

2020 ble et år for historiebøkene. For de fleste bransjer har det vært ekstremt tøffe tak og selv om 2021 er året hvor hverdagen skal komme tilbake er ennå ikke lyset i enden av tunnelen synlig. Vi skimter noe, men det kan være et møtende tog.

Dystre tall og spådommer har preget de fleste av oss, men pandemien har også tvunget frem nytenkning og innovative løsninger.

Denne nye måten å kaste oss rundt på for å skape nye verdier og ikke minst holde hodet over vann gir mange selskaper pusterom, men den har også en mørk side som kan gi oss dårlig nattesøvn

Ikke bare har enkelte bransjer klart å utnytte arbeidsressurser på nye måter, men produktutvikling og tilpasning av eksisterende tjenester er blitt gjort i en rasende fart for å møte et endret marked og nye kundevaner. Netthandelsløsninger som sikrer raskere håndtering og levering samt endret arbeidsoppgaver for mange er noe av det vi har lest om i avisene. Jeg som mange andre applauderer de mange tiltak og løsninger for å sikre AS Norge, men blir også bekymret.

Anne Heie, Miles. Foto: Miles

Denne nye måten å kaste oss rundt på for å skape nye verdier og ikke minst holde hodet over vann gir mange selskaper pusterom, men den har også en mørk side som kan gi oss dårlig nattesøvn. Det er nemlig ett område mange glemmer, eller i verste fall ignorerer, når du på kort tid plasserer mennesker i nye roller samt setter nye tjenester og produkter i markedet på kort tid: Sikkerhet.

Sikkerhet er ikke bare noe IT-avdelingen driver med, men også noe som også handler om dine fysiske, organisatorisk og menneskelige ressurser og verdier. Som leder har du ansvaret for å beskytte selskapets verdier.

Pandemien har ført til en kraftig økning av cyberangrep og på Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikkerhetskonferanse 11. mars ble det viet mye oppmerksomhet til økningen av angrep på private og offentlige selskaper. Bare i 2020 kan vi trekke frem Stortinget, Vinmonopolet, Østre Toten kommune og Hurtigruten.

Det bør være en tankevekker når vi vet at de fleste dataangrep rettes mot ansatte

Dessverre er ikke alle selskaper forberedt på den nye hverdagen. Manglende rutiner for risikohåndtering, lite eller ingen sikkerhetsopplæring av ansatte og utilstrekkelig sikring av informasjonssystemer har delvis forsvunnet i selskapenes iver etter å holde hjulene i gang gjennom krisen.

Bruk av hjemmekontor har av mange vært trukket frem som et eksempel på risiko som ikke blir håndtert tilstrekkelig i mange selskaper. Det bør være en tankevekker når vi vet at de fleste dataangrep rettes mot ansatte.

Som leder bør du stille deg selv følgende spørsmål:

Hvilke potensielle risiki og sårbarheter står selskapet overfor?

Hvilke sikringstiltak har vi og hvilke tiltak kan vi sette i gang når hendelsen først inntreffer?

Har vi en god og gjennomsyret sikkerhetskultur fra topp til bunn?

Anne Heie

Sikkerhetsrådgiver i Miles