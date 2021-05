Rødt bør følge med på børsen

Økningen i verdiene på Oslo Børs ser ut til å plage de to Rødt-representantene Martinussen og Kristjansson. Rødt er gode på retorikk, men svake på kunnskap. Overskriften «Verdiskaping, ikke verditaking» er jo artig, men helt uten substans, for videre skriver de: «I årene som kommer vil vi være avhengige av å utvikle teknologi, skape arbeidsplasser og trygge norske eksportinntekter».

Det er da ingen uenig i, og det er akkurat det finansmarkedet hjelper til med.

Ifølge Oslo Børs er over 52 milliarder kroner hentet inn fra investorer i løpet av 2020. Totalt var det 54 børsnykommere, og nesten en tredjedel av disse var grønne aksjer. Verdien av disse utgjør stadig mer, og biotek er større enn aldri før på Oslo Børs. Markedsverdien til disse har tredoblet seg siden nyttår, og flere selskaper er på vei til Børsen. IT-aksjene utgjør 10 prosent av børsens samlede verdi, ifølge Finansavisen 4. desember 2020.

Hva er Rødt opptatt av? Jo, at det investeres for mye i eiendom, barnehager og bemanningsbransjen, og at det derfor, påstår de, er mangel på kapital i næringer som skaper verdier. Det faller på sin egen urimelighet. Forøvrig har jeg aldri skjønt hva som er galt i å investere i eiendom. Bygg og bolig er en fundamental del av et lands infrastruktur. Så lenge vi ikke bygger på spekulasjon og dermed ender opp med en stor mengde tomme bygg, dekker eiendomsinvesteringer et grunnleggende behov.

Rogalendingen Kristjansson burde heller heie på gründer og mangemilliardær Jacob Hatteland og hans internasjonale megasuksess Autostore. Glede seg over norske skipsredere som ligger i forkant av en grønn revolusjon til havs. Slikt kommer ikke av seg selv, det kreves visjoner og masse penger.

Det Rødt må forstå, er at en sterk børs med økende verdier er en viktig forutsetning for å lykkes med det grønne skiftet, å skape arbeidsplasser, trygge eksportinntekter og ikke minst sikring av statens inntekter.

James Stove Lorentzen

Oslo Høyre