Hvorfor avvikle tomtefesteloven

Overgrepene har funnet sted i så mange tiår, at dagens festere og politikere har vokst opp med dette som en normaltilstand. Den største feilen som begås under revisjon av tomtefesteloven er at man pirker i detaljer rundt hvordan man kan beskytte fester. I stedet skulle de rykket tilbake til start, og sett på det grunnleggende: Har vi lov til å gripe inn i avtalefriheten, og endre vilkår i lovlige avtaler? Så enkelt kan det gjøres.

Jeg foreslår derfor et tiårig tomtefesteamnesti som eneste farbare vei ut av uføret!

Festerne må vekkes, for de tror at vi skal ta fra dem verdier de ikke eier. Fremstilling om en voldsom prisstigning skyldes myndighetenes inngripen. Dette har forhindret en normal prisstigning gjennom mange tiår, der etterslepet blir oppfattet som voldsomt den dagen alt skal innhentes på en gang. Myndighetene har påført bortfesterne store tap, har all skyld til årsak og tilstand, og har derved et soleklart ansvar og forpliktelse til å rydde opp.

Hvordan avvikle tomtefeste uten at dette blir for dyrt, eller at man i strid med EMD må ta verdier fra bortfester? Jeg foreslår derfor et tiårig tomtefesteamnesti som eneste farbare vei ut av uføret!

I stedet for erstatning, mener jeg alle kan slippe billigere unna ved å rettferdiggjøre bruk av alle verktøy for å nå amnestimålet: Tilby billig husbankfinansiering til festere, der partene strekker seg for å møtes til en anstendig avvikling. Gi fritak fra skatt og dokumentavgift samt formuesskatt som kan knyttes til frikjøpet. På denne måten kan bortfester gå langt ned i pris, når det frigis store verdier langt frem i tid. Verdistigning for tomten blir da overført til fester umiddelbart, selv om de kanskje ikke er i stand til å innløse tomten før om flere år.

Med en forutsigbar pantobligasjon som eventuelt reverseres til feste etter ti år, får festerne rikelig tid til å forberede flytting eller kjøp mange år senere. Da unngår vi en flom av salg samtidig.

Pirking i lovverket har vist seg å være skadelig for alle parter

Myndighetene må også gjøre det klinkende klart for festere som ikke vil benytte seg av amnestiet: At de ikke vil få den type hjelp de har fått, og at det bare er et spørsmål om tid før den reelle tomteverdien blir synlig. Det er misforholdet mellom en kunstig lav leie på for eksempel 5.000 kroner pr. år som gjør det meningsløst å løse ut tomten til 500.000, mens en leie på 50.000 pr. år, gjør noe med viljen til å kjøpe.

Jeg oppfordrer politikerne til å gå til valg med løfte om å befri Norges én million leilendinger fra dagens voksende problemer. Pirking i lovverket har vist seg å være skadelig for alle parter.

Roald Olai Tertnes

Bergen