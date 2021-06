Finansavisen har opptrådt kritikkverdig

Pressens Faglige Utvalg uttaler: Finansavisen omtalte i desember 2020 at DNBs hvitvaskingsteam stoppet en overføring på 10 millioner kroner til Høyer Norge. I titler sto det: «Kleskongen Høyer i seng med blind momssvindler», og «Kleskonge Ørnulf Høyer: Tette bånd til svindler».

Klager er Høyer Norge AS, Ørnulf Høyer og den omtalte blinde forretningsmannen, Asif I. Bux. Slik klager ser det, mangler Finansavisen dekning for påstandene om «tette bånd», og at Bux skulle være dømt for svindel. Klager mener det er grovt usaklig å knytte Høyer til den feilaktige omtalen av Bux, og påpeker at det aldri har vært aktuelt med samarbeid. Slik klager ser det, har Finansavisen imidlertid forsøkt å gi inntrykk av at Bux, på tross av konkurskarantene, i realiteten eier og driver Nordic Kolektive Investment Ltd. (NKI), som sto bak investeringen. Videre reagerer klager på bruken av anonyme kilder. Det anføres at investeringen ikke ble stanset grunnet mistanke om hvitvasking, men fordi Høyer ga beskjed om at beløpet skulle returneres. For øvrig mener klager at det kun er gitt delvis samtidig imøtegåelse.

Finansavisen avviser brudd på god presseskikk og mener det er dekning for det publiserte. Det vises tilat omtalen er basert på åpne kilder, både skriftlige og muntlige, samt anonyme. Det handler om intervjuer, offentlige registre, innsendte protokoller og selskapsregistreringer.Etter Finansavisens mening er det pressens oppgave å sette søkelys på forhold som de omtalte. Det anføres at de involverte har fått mulighet til å kommentere, og at de har fått sine innvendinger tydelig eksponert. Når det gjelder overføringen som ble stoppet, mener Finansavisen at Høyer selv indirekte bekreftet at DNB ikke ville godkjenne innbetalingen da han svarte at han aldri fikk noen god begrunnelse på hvorfor den ble avvist. Finansavisen viser dessuten til at Høyer fikk hele sakskomplekset fremlagt slik at han kunne besvare alle relevante spørsmål.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener det ligger i pressens samfunnsoppdrag å sette søkelys på temaene Finansavisen har omtalt, og forstår at det journalistisk sett er et krevende felt å dekke. Samtidig oppleves det utvilsomt rammende å bli utsatt for denne typen kritisk journalistikk. Det avgjørende er derfor om Finansavisen har ytt klagerne tilstrekkelig rettferdighet, i tråd med Vær Varsom-plakaten (VVP).