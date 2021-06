Kjøkkenet forblir en lovløs arbeidsplass

I FHIs undersøkelse fra desember, der de blant annet undersøkte livskvalitet og psykisk helse, rapporterte hele 15 prosent av dem som jobbet hjemmefra om psykiske plager. Tall fra Australia viste at 30 prosent drakk mer under pandemien. Vi kan anta at vi i Norge også har hatt en betydelig økning. Hva det norske samfunnet må betale for hjemmekontorplagene er nok langt høyere enn de 75 milliardene Oslo Economics kom frem til for tre år siden.

Virkemidlene for å ivareta ansattes helse i løpet av pandemien er uteblitt. Den tilstanden kan nå bli permanent for mange

I løpet av pandemien har norske arbeidstagere aldri før fått så lite forebyggende helsebistand, samtidig som hjemmekontor har økt de fysiske og psykiske plagene. Dessverre legger arbeids- og sosialministeren opp til at det skal bli varig. For nå er «Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstagers hjem» ute på høring. Dessverre løser ikke regjeringens forslag til endringer noen av de problemene som nå utvikler seg i befolkningen – og arbeidslivet.

Virkemidlene for å ivareta ansattes helse i løpet av pandemien er uteblitt. Den tilstanden kan nå bli permanent for mange. Det rammer ikke de ressurssterke som sier ifra og krever handling. Det er alle de som aksepterer eller ikke klarer å si i fra om forringet helse som blir taperne.

Hverken arbeidsgivere eller Arbeidstilsynet har fått noen nye incentiver for å sikre et godt arbeidsmiljø på hjemmekontor, med forslaget til endringer i forskriften. Kjøkkenet vil derfor forbli et lovløst arbeidssted.

For de som slett ikke har hatt det bra måneder eller år på hjemmekontor nå, er spørsmålet hva som skjer når dette blir den nye normalen for mange, i perioder eller permanent? I stedet for en ønskedrøm, burde mer hjemmekontor uten et godt regelverk og klare krav være et skrekkscenario for både staten og den enkelte arbeidsgiver.

Derfor må det på plass et regelverk, som likestiller ansattes rettigheter til tilgjengelig utstyr som på arbeidsplassen og en regulering for en ekstra god oppfølging på hjemmekontor, slik at livskvaliteten ikke forringes ved å tilbringe mer tid i egen bolig.

Pål Lillebø

Styreleder i Bedriftshelsetjenestens bransjeforening (BHTB)