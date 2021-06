En stinkende møkkahaug av kompleksitet

Virksomhetenes toppledelse må også ta sin del av skylden. De siste årene har vi sett et digitaliseringsjag uten like, og virksomhetenes styrer har gitt plusspoeng for hver krone brukt på digitalisering og minuspoeng for hver krone brukt på IT. Noen av samfunnets mest kritiske systemer tør man nesten ikke røre fordi man ikke har oversikt over alle andre systemer som er avhengig av dem.

Selv om mange virksomheter sliter med voksende møkkahauger av kompleksitet, er det også mange som har tatt tak i problemet. For eksempel jobber vi i dag med en kunde som skal bygge en webshop-løsning. I stedet for å begynne med brukergrensesnitt og kundereise, begynner de med integrasjonslaget og koblinger til kjernesystemer som CRM og ERP.

Her er to gode råd til virksomheten og IT-sjefen:

For virksomheten: Etabler autonome produktteam

Autonome produktteam har et samlet ansvar for å bygge og videreutvikle produkter som leverer ekte verdi for sluttbrukeren. De skal slippe å forholde seg til budsjettprosesser der teammedlemmene må bruke halve året på å forsvare sin eksistens ett år til. Produktene bruker kjernedata, men de lagrer ikke egne permanente data. Alle kjernedata ivaretas av den sentrale IT-funksjonen.

For IT-sjefen: Fokuser mer på data og mindre på systemer

Identifiser de dataene som er mest kritiske for din virksomhet og tilgjengeliggjør dem for produktteamene gjennom et integrasjonslag som er fleksibelt nok til at utviklerne kan bygge den neste kule tingen. Og det uten at kjernesystemene påvirkes og uten at de må vente på at «noen på IT» må gjøre en endring før de kan komme videre.

Hvis vi erkjenner at digitalisering uten IT blir analogisering og heller ser på IT og digitalisering som to sider av samme sak, er mye gjort. Med en solid og skalerbar arkitektur i bunnen, er det mulig å skape smidige virksomheter. Det er de smidige virksomhetene som kommer til å stå igjen som vinnere når digitaliseringsbølgen har passert oss. De andre kommer vi knapt til å huske.

Jørgen Gulnes

Regiondirektør i Sopra Steria