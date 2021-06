Norsk Restaurantforening og priser

Norsk Restaurantforening er nødt til å korrigere inntrykket som Trygve Hegnar forsøkte gi sine lesere i sin lederartikkel i Finansavisen 4. juni. Bildet han tegner av vår forening og vår bransje er ikke korrekt. Under tittelen «Dyrere å spise ute?» blottlegger Hegnar sin fullstendige mangel på forståelse for vår bransje generelt, og utfordringene vi står overfor spesielt.

Hegnar har grepet tak i en tabloid ingress, og gjør et stort poeng ut av at vår forening mener at god matkvalitet og seriøs drift også må reflekteres på regningen. Det fremstår som at Hegnar ikke har lest hele artikkelen. Derfor har uttrykket «én fjær blir til fem høns» sjeldent vært mer treffende enn i dette tilfellet. Det er jo også interessant å legge merke til at Hegnar blindt tror på hva en konkurrent til han egen avis skriver, fremfor å ta kontakt med oss i Norsk Restaurantforening for å lage en redaksjonell sak. I stedet velger Hegnar å skyte fra hofta på lederplass, noe som ofte blir skivebom.

Det vil ta en årrekke med normal drift å bygge opp solide buffere til å tåle fartsdumper i veien

Restaurantbransjen har historisk sett vært en lavmarginsbransje. Det har blitt enda mer tydelig under den fortsatt pågående coronapandemien. Mange bedrifter i vår bransje er svært hardt rammet, og mange står enda på konkursens rand. Det vil ta en årrekke med normal drift å bygge opp solide buffere til å tåle fartsdumper i veien.

De aller fleste restauranter er ikke kjederestauranter, men selvstendige små eller mellomstore bedrifter. Derfor er det helt nødvendig med en nasjonal interesseorganisasjon som taler de små og mellomstore bedriftene i restaurantnæringens sak. Det fremstår som at Hegnar hevder i sin lederartikkel at for å tjene penger på restaurantdrift, må man drive stort med flere restauranter. Det er hverken riktig eller noe alle restaurantgjester ønsker seg.

Norsk Restaurantforening har aldri sagt at det skal bli dyrere å gå på restaurant. Vi har derimot sagt at lønnsomheten i bransjen må økes. Vi ønsker også å synliggjøre både at kvalitet koster penger, og ikke minst hvorfor kvalitet koster penger. Bedre lønnsomhet vil også styrke rekrutteringen til bransjen, slik at flere kan tilbys en karriere innenfor restaurant- og matfag. Derfor mener vi at å fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlinger er et godt tiltak, slik at enda flere restaurant- og mattalenter kan få innpass i bransjen.

Da Trygve Hegnar lanserte bladet Kapital i mars 1971, sa han at: «Det mangler et friskt, dog seriøst og virkelig informerende økonomisk tidsskrift i Norge.» Hegnar har bygget seg opp og nytt stor suksess ved å utfordre de store og etablerte. Gjennom etableringen av Norsk Restaurantforening er det små restaurantdrivere som går sammen for å utfordre de store og etablerte. Hvem heier Trygve på?

Tony Pedersen

Norsk Restaurantforening

Svar:

Hvis Norsk Restaurantforening mener noe er feil i andre aviser, bør de korrigere dette istedenfor å kjefte på oss.

Red.