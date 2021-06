På tide å trykke på den grønne knappen, Enova?

Skal vi nå klimamålene, må alle jobbe sammen. Enova sitter på de fleste virkemidlene, men bruker dem ikke. De er tilsynelatende mer opptatt av å spise snitter med de store fremfor havregrøt med forbrukerne. Det er feil prioritering.

Tore Strandskog. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Energieffektivisering og lokal strømproduksjon er klimatiltak for folk flest. Her handler det om å gjøre husene energismarte, montere varmepumpe, etterisolere eller å skifte ut de gamle, trekkfulle vinduene. Eller å montere et solcelleanlegg på taket.

I rapporten Grønn Rehabiliteringsbølge i Norge, laget av Thema Consulting Group på oppdrag fra Nelfo og EFO, kommer det frem at energieffektivisering og egenproduksjon er et kinderegg. Ikke bare gir det konfliktfri strøm, det gir arbeidsplasser og lavere strømregning.

Brukt riktig er Enova et fantastisk verktøy for å redusere utslippene og skape og opprettholde arbeidsplasser, men da må vi bruker dem riktig og ikke nedprioritere hverdagstiltakene slik Enova nå gjør.

Så langt i år er det utbetalt 50 millioner kroner i Enova-tilskudd, og da står fortsatt 250 millioner ubrukt

Enova har varslet at 1. juli 2021 reduseres støtten til boligeiere som installerer varmepumper og monterer solstrøm. Argumentet er at Enova kan trekke seg ut når markedet selv styrer dette, men det gjør ikke det ennå.

Antallet søknader om støtte til solstrøm er nær halvert fra 2020 til 2021. Dette viser at det er altfor tidlig å redusere støtten nå.

Så langt i år er det utbetalt 50 millioner kroner i Enova-tilskudd, og da står fortsatt 250 millioner ubrukt. Det første Enova må gjøre er å avlyse den varslede svekkelsen 1. juli, deretter må nye tiltak legges inn i den rettighetsbaserte ordningen for forbrukerne.

Tore Strandskog

Direktør for næringspolitikk i Nelfo