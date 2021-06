Bør ledelsen mene noe om egen aksjekurs?

«La meg bare starte presentasjonen med å si en ting. Aksjekursen er altfor lav!» Dette husker jeg sjefen i et riggselskap sa på en kvartalspresentasjon på midten av 2000-tallet. Siden den gang har jeg alltid vært skeptisk til selskaper der ledelsen prøver å snakke opp egen kurs.

Jeg var i et møte forrige uke, og der var det en som sa at ledelsen ikke skal mene noe om egen aksjekurs. Og mitt inntrykk er at mange har den holdningen. Nemlig at ledelsen skal fokusere på å drive selskapet best mulig, og om de er flinke til det, vil aksjekursen over tid reflektere dette, selv om den kan svinge masse i mellomtiden.

Det selskapet kanskje kjenner aller best, er jo seg selv

Men jeg er bare delvis enig. For meg er det faktisk viktig at ledelsen i selskaper har et aktivt forhold til egen aksjekurs. En grunn til å være på børs er jo å utnytte de mulighetene kapitalmarkedet gir deg. Rasjonell kapitalallokering gir over tid høyere avkastning. Dersom et selskap har solid balanse og ledig likviditet, må det vurdere alternativene opp mot hverandre.

Én ting er organiske investeringer i for eksempel produktutvikling, markedsføring eller geografisk ekspansjon. Selskapet må vurdere lønnsomheten i disse før det eventuelt velger å allokere kapital til dem. På samme måte med oppkjøp. Prisen det betaler vil være en viktig faktor i hvor lønnsom investeringen eventuelt blir.

Men det selskapet kanskje kjenner aller best, er jo seg selv. Lønnsomheten i å kjøpe egne aksjer må også vurderes opp mot de øvrige måtene å allokere kapital på, og der vil egen aksjekurs være viktig informasjon. Så derfor bør ledelsen nettopp mene noe om egen aksjekurs. Og den bør ønske høy aksjekurs. Det gir muligheter til å vokse mer lønnsomt gjennom å kunne betale for oppkjøp med aksjer. Om aksjekursen er høy, kan det også være fornuftig å gjøre emisjon og anvende den kapitalen lønnsomt på andre måter.

Men som jeg pleier å referere til når jeg snakker om First Veritas: Som Ralph Waldo Emerson sa: «What you do speaks so loudly that I cannot hear what you say». Handling betyr mer enn ord, det gjelder forøvrig i livet generelt også.

Thomas Nielsen

Forvalter av First Veritas