Mistro i byggebransjen koster milliarder

Hvordan kan bransjen endre kurs? Byggherrer, og særlig de offentlige, må ta ansvar. Riktig bruk av bestillermakt vil endre bransjen. I tillegg til pris, kvalitet, HMS og fremdrift, må den som bestiller prosjektet prioritere tillit og samarbeid, og prosjektet må måles på dette. Det holder ikke å sette tillit på agendaen – tillitskapende tiltak må jobbes aktivt med i prosjektutviklingen, og det må etableres en målstruktur som synliggjør verdien av tillit på lik linje med tradisjonelle forretningskritiske parametere. Endringen kommer først når ledelsen av prosjektet måles på dette.

Fortsatt ser vi entreprenører som kun leverer et glansbilde av et tilbud basert på en generisk kopi av virksomhetens gjennomføringsmodell

Endrede krav fra et fåtall modige byggherrer gjør at evne til å bygge høyt presterende team og tillit blir stadig viktigere for entreprenørene. Etter å ha evaluert over 40 entreprenørteam som del av offentlige anskaffelser, kan vi med trygghet si at spennet er stort mellom de entreprenørene som har våknet og de som ikke følger med i «teamen». Fortsatt ser vi entreprenører som kun leverer et glansbilde av et tilbud basert på en generisk kopi av virksomhetens gjennomføringsmodell, uten å ta hensyn til kundens og samarbeidets spesifikke behov. Disse entreprenørene vinner ikke lenger tilbud.

Handelshøyskolen BI laget i 2019 en rapport som viser at bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen omsetter for 1.100 milliarder per år – en vesentlig andel av BNP. Bør ikke effektivisering av denne bransjen være et tema når vi snakker om å sikre fremtidens velferdssamfunn?

Håp om at det kun er nye kontrakter eller digitalisering som skal redde fremtiden er ingen god strategi. Manglende løft i bransjen vil påføre samfunnet ytterligere milliarder i merkostnader. Det hjelper ikke å vente og se om andre tar kostnaden med å gjøre nødvendige forbedringer. Den onde sirkelen må brytes. Hver enkelt aktør må investere i tillit på virksomhetsnivå for å lykkes på prosjektnivå, og må tørre å stille krav til hvordan ledelsen i virksomhetene skal sikre dette.

Trolig er ikke bygge- og anleggsbransjen alene om å ha dette potensialet for økt verdiskaping. Paradokset er at vi egentlig bare snakker om å etterleve uttalte verdier – god norsk folkeskikk – på ekte. Så enkelt, men så vanskelig!

Lars Kristian Hunn

Erik Dammen

Kjell-André Honerud

Marstrand AS/Marstrand Advokatfirma AS