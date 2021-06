IEAs veikart støttes ikke av Equinors analyser

Rapporten fra Equinor synliggjør hva som skjer hvis det ikke blir bygget ut nye felt. På verdensbasis vil produksjonen falle raskt frem mot 2050, og i alle tre scenarioene er det viktig å merke seg at etterspørselen vil bli langt større enn tilbudet. En ny oljekrise vil innta verden. Også IEA poengterer betydningen av å sikre verden nok energi, og at energietterspørselen må tilfredsstilles uansett hvilke energikilder som benyttes.

I spørsmålsrunden etter fremleggelsen av Energy Perspectives er forfatteren, sjeføkonom Eirik Wærness, klar i sine svar til pressen. Han sier om IEA-scenarioet at «the possibility of doing it is very, very narrow», og videre at «I don’t agree with the [IEA] scenario as such». Dette begrunnes med at han i så fall også må tro på 40 prosent økning i kjernekraft, 30 prosent økning i vannkraft og en syvdobling i uttaket fra gruveindustrien de neste ti årene. Han mener IEA-rapporten inneholder «a number of assumptions that are not likely».

Equinor har 50 års erfaring med energi. Ingen i Norge analyserer verdens energimarked grundigere enn dem. Derfor er det betydningsfullt at Equinor i så sterke ordelag tar avstand fra et scenario som mange politikere og miljøvernorganisasjoner trykker til sitt bryst. Og la det være klart: Også IEA er tydelige på at deres scenario innebærer stor risiko for ikke å lykkes, og at grunnleggende menneskerettigheter som tilgang til energi må ivaretas.

Det er forstemmende at norske politikere, media og hele det norske folk blir forsøkt forledet til å tro på et scenario som fullstendig mangler realisme. Derfor burde IEA også avholdt seg fra å legge frem et veikart som ikke lar seg realisere.

Norsk energipolitikk bør derfor ikke basere seg på IEA-scenarioet. Heldigvis er regjeringens energimelding – Energi til arbeid – et langt mer edruelig dokument.

Halfdan Carstens

Geolog og redaktør

Jonny Hesthammer

Adm. direktør i M Vest Energy