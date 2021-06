Norges neste enhjørning må være grønn

På én dag ble tech-nasjonen Norge satt enda tydeligere på kartet da både Oda og Cognite ble verdsatt til over én milliard dollar hver. Med det har Norge fått sin første enhjørning, om ikke to. Hva nå?

Svaret gir seg selv, om vi ser på klodens tilstand og kraften i teknologidrevne bedrifter: Vi må drive frem flere bedrifter som lever av å løse bærekraftutfordringene.

Sist uke la regjeringen frem en sirkulærstrategi. Den viser noe vi visste smertelig godt fra før av: Vi har skjøvet planeten helt til dens tålegrense.

Skal vi unngå å sprenge grensene for hva planeten vår tåler, må vi gjøre mange ting på en gang. Men, én ting er for meg helt innlysende. I bærekraftens navn er vi nødt til å utnytte kraften som ligger i teknologidrevne oppstart- og vekstbedrifter bedre.

I disse bedriftene ligger innovasjonsevnen og endringskraften vi så sårt trenger. Vi trenger dem for å skape de nye klimaløsningene, og vi trenger dem for å bryte fastgrodde mønstre som bremser det grønne skiftet.

Om vi gir underskogen av gründere og omstillingsagenter i vekstselskapene verktøyene de trenger, kan vi stå på terskelen til en ny gullalder med skaleringer, eksporteventyr og markedsmuligheter som skaper en helt ny norsk næring: Problemløserne.

Det finnes allerede problemløsere – altså bedrifter som gjør at vi når bærekraftmålene – i store deler av norsk næringsliv. Ta for eksempel Gelato – et eksempel på radikal innovasjon og noe Norge og verden trenger mer av: Å utvikle løsninger som lar oss få til mer med mindre. Uten å eie et eneste trykkeri har Gelato bygget verdens største nettverk for produksjon av personlig tilpassede produkter som klær, plakater og veggkunst, kopper, fotobøker og kort.

Den type teknologibruk, tilnærming og vekstpotensialet bedrifter representerer, har enorm slagkraft ikke bare inn mot bærekraftmål 12 om ansvarlig forbruk. Minst like viktig er måten slike problemløsere endrer industri, innovasjon og infrastruktur, også kjent som bærekraftmål 9.

Men, uten et mer velfungerende hjemmemarked i Norge, en velfungerende opsjonskatteordning og et mer brukerorientert og eksportrettet virkemiddelapparat, vil problemløserne aldri få realisert sitt potensiale til det fulle.

Om vi derimot bestemmer oss for det og setter alle kluter til, kan vi produsere enhjørninger i mange former, men i én farge: Grønn.

Fremtidens næringsliv kan og vil løse bærekraftmålene. Det er jeg helt overbevist om. Men, med litt og riktig hjelp kan de gjøre det før det er for sent.

Øystein Eriksen Søreide

Adm. direktør i Abelia