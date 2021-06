Norge bør bli Europas Singapore

G7s enighet om en global minstesats for selskapsskatt på minst 15 prosent for multinasjonale selskaper burde få norske politikere til å ta affære. Det innebærer å redusere selskapsskatten til lavest mulig nivå for å tiltrekke seg kapital. «Race to the bottom» bør bli en realitet.

Ole Jakob Warlo. Foto: Jone Frafjord

Samtidig ser Storbritannias statsminister Boris Johnson til Singapore for å skape vekst i økonomien etter Brexit. Målet er at Storbritannia skal bli «Singapore of Europe» gjennom færre skatter og reguleringer. Men dette kan fort bli en ønsketenkning. For å finansiere støttepakkene som følge av covid-19 har Johnsons finansminister, Rishi Sunak, ønsket å heve selskapsskatten fra 19 til 25 prosent.

Norge er derfor i en ideell situasjon for å bli «Singapore of Europe». Det fordrer færrest mulig skatter, avgifter og reguleringer for næringslivet. En katalysator kan realiseres for at utenlandsk kapital tiltrekkes for å bedrive næringsvirksomhet. «Big Tech»-selskaper kan derfor få muligheten til å virkelig etablere seg i landet gjennom fravær av reguleringer, samtidig som det skapes arbeidsplasser og økonomisk velstand.

Fremfor å ha verdenshegemoni innen ski og bistand, burde Norge heller skaffe seg finanshegemoni i verden. En god start er å ta fatt på den rigide selskapsskatten, gjennom en reduksjon under G7s og lavskattelands nivå. «Singapore of Europe» er innenfor rekkevidde så lenge politikerne gidder.

Leder for politisk utvikling i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU)