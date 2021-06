OBOS pusser glorien – med hodet i sanden

OBOS står i en storm av protester og anklager. Frustrerte medlemmer sendte inn over 50 forslag til årets generalforsamling. OBOS-ledelsen anklages for maktarroganse, for å svikte sitt formål, for å overkjøre så vel lokale myndigheter som andre interessenter i byggesaker, grufull arkitektur og elendig byggekvalitet, for å nevne noe.

At køen av boligsøkende (medlemsmassen) vokser 10 ganger raskere enn nybyggingen, gjør heller ikke saken bedre. Ledelsen fremstår uforstående til det meste, og pusser glorien gjennom diverse medieutspill og smuler til allmuen.

Det er ikke overraskende at all motstand og forslag til fornyelser ble feid vekk med hjelp av ansattestemmer og andre allierte. Men ledelsen gjør nok klokt i å notere seg at motstanden ikke lenger er ubetydelig – den øker i omfang og intensitet. Over 100 avgitte stemmer gikk blant annet inn for å kaste ledelsen.

Demokrati bør ikke forveksles med flertallsdiktatur

Men det er fortsatt vanskelig å spore noen som helst ydmykhet eller vilje til endring i OBOS-ledelsens respons på velmente forslag til forbedringer. Demokrati bør ikke forveksles med flertallsdiktatur.

OBOS-ledelsen kunne med fordel justert sitt etiske kompass. Nylig frikjente en bestilt granskningsrapport ledere for butikk i butikken i forbindelse med det famøse salget av utleieblokken på Ulven. Ledelsen lover at det ikke skal skje i igjen. Det har dessverre formodningen for seg at lignende saker både har skjedd før og vil skje igjen, uten reell eierstyring.

Forsøket på å selge en leilighet i 100-millionersklassen på Majorstuen er ytterligere et eksempel på at gangsynet svikter. Det enorme Construction City-prosjektet på Ulven bærer heller ikke akkurat preg av nøkternhet og interesse for boligbygging.

Det er nok av kritikere av OBOS, men selve eiermodellen synes hittil å ha unngått kritiske spørsmål. Det er medlemsmodellen som muliggjør administrasjonens maktarroganse. Årets generalforsamling er et prima eksempel på at modellen er fullstendig uegnet for å styre et multimilliardkonsern med tusenvis av ansatte og innflytelse på hundretusenvis av menneskers liv.

Eierne – det vil her si medlemmene – har ingen innflytelse under dagens modell, og vil dessverre heller aldri få det

Det vil selvsagt ikke hjelpe å kaste keiseren eller redusere lønnen hans, så lenge maktmulighetene fortsatt er de samme. Eierne – det vil her si medlemmene – har ingen innflytelse under dagens modell, og vil dessverre heller aldri få det.