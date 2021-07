Kunnskapsløs raljering fra Hegnar om eksport

Trygve Hegnars lederartikkel «Dårligst i verden?» er full av feil. Hegnar lager et poeng av at Menon «sannsynligvis» har vist eksport utenom olje og gass når vi i «Eksportmeldingen 2021» viser at Norge kommer dårlig ut ved internasjonal sammenligning i eksportutvikling. Vi har selvsagt med olje- og gasseksporten. Han har altså hverken lest rapporten eller oppsummeringen på to sider før han raljerer og kritiserer. Det er et nytt lavmål. Rapporten er tilgjengelig på vår hjemmeside. Det er bare å lese og lære.

«Eksportmeldingen 2021» tar utgangspunkt i internasjonal handelsstatistikk, som naturligvis oppgir eksporten i euro og dollar. Statistikken viser at norsk eksport falt markant i etterkant av oljeprisfallet i 2014. Prisnedgangen medførte en markant reduksjon i eksportinntektene fra olje og gass og en global reduksjon i olje- og gassinvesteringer, hvilket reduserte eksporten fra en annen viktig eksportnæring, offshore leverandørindustri.

Oljeprisreduksjonen medførte samtidig at verdien på den norske kronen falt markant. Isolert sett bedrer kronekursfallet vår konkurranseevne, og burde vært ledsaget av en markant økning i fastlandseksporten. Dette skjedde imidlertid ikke. Mens andre vesteuropeiske land de siste årene har økt eksporten parallelt med global økonomisk vekst og økt globalisering, ser vi ikke den samme veksten i norsk eksport, uansett om man måler med eller uten olje- og gassektoren.

At alle sammenlignbare land har maktet å øke eksporten mer enn Norge medfører at nær sagt ingen andre OECD-land har tapt andeler av verdenshandelen på linje med Norge de siste 20 årene. Utviklingen har bidratt til at Norge er blant de landene i Europa med lavest eksport som andel av BNP.

Samtidig som vår eksport har sunket og stagnert, har vår import økt. Dette har medført at vårt overskudd på handelsbalansen har sunket markant. I 2020 hadde vi underskudd på handelsbalansen, ikke overskudd, slik Hegnar skriver.

Vår rapport peker på en sammenheng mellom produktivitetsutvikling og utvikling i eksport. Gjennom deltagelse i internasjonale verdikjeder tilegner bedrifter seg ny kunnskap, hvilket bedrer produktiviteten. Vår rapport viser at produktivitetsveksten i Norge har vært lavere enn produktivitetsveksten i sammenlignbare land. Lav produktivitetsvekst er illevarslende med tanke på fremtidig velferdsvekst, og gir grunn til handling.

I rapporten sammenligner vi også utviklingen i Norge med våre handelspartnere. Det er da vi kommer dårlig ut

