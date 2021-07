Arkivloven begrenser bruken av skytjenester

Begrepet «arkiv» i den gjeldende arkivloven er definert svært vidt, noe som innebærer at det meste som blir produsert eller mottatt i offentlige virksomheter er å anse som arkiv. Et forbud mot å føre «arkivmateriale» ut av landet, gjør at offentlige virksomheter hindres i å benytte skyløsninger som tilbys av aktører med fysisk lagringsplass i utlandet.

Det er flere som taler for å tolke arkivloven utvidende, slik at det åpnes for unntak fra begrensningene i arkivloven. Slik ordlyden i arkivloven er formulert, er det imidlertid usikkert om disse unntakene er i samsvar med loven. Usikkerheten medfører at mange offentlige virksomheter krever at skytjenesteleverandørene har lagringsløsningen sin i Norge. Et slikt krav er problematisk fordi det hindrer konkurranse i markedet.

Enn så lenge må offentlige virksomheter og skytjenesteleverandører forholde seg til en usikker rettstilstand som hindrer effektiv konkurranse i markedet

Spørsmålet er om utfordringene knyttet til sikkerhet og personvern kan løses på en annen måte enn et forbud mot utførsel av offentlig arkivmateriale. Problemstillingen tas opp i arkivlovutvalgets utredning «Fra kalveskinn til datasjø», som er utarbeidet med tanke på en ny arkivlov. I forslaget åpnes det opp for at digital dokumentasjon kan overføres til utlandet dersom visse krav til sikkerhet og kontroll er oppfylt. Utredningen ble sendt på høring i 2019, men er fremdeles under arbeid. Det er dermed usikkert når og hvordan utfordringene knyttet til det offentliges bruk av skytjenester vil bli løst.

Enn så lenge må offentlige virksomheter og skytjenesteleverandører forholde seg til en usikker rettstilstand som hindrer effektiv konkurranse i markedet, og det er dermed etter vårt syn gode grunner til å prioritere dette lovgivningsarbeidet for å få oppdatert en arkivlov moden for utskiftning.

Karen Anne Rekkedal

Partner i Advokatfirmaet Selmer

Guro Forseth

Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Selmer