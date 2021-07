1. juli åpnet Norge grensen

Gjennom lovendringene innføres i norsk rett prinsippet om at insolvensbehandlingen skal åpnes i den stat skyldner har sine hovedinteresser. Begrepet er sammenfallende med det internasjonalt anerkjente center of main interest – «COMI». Har skyldner sine hovedinteresser i Norge, kan norsk domstol åpne konkurs her.

Lovendringene vil føre til en utvidet mulighet i norsk rett for å gjennomføre insolvensbehandling på tvers av landegrensene

Er skyldneren registrert her, men har hovedinteresser i en annen stat, kan det åpnes særkonkurs i Norge som kun omfatter formuen i Norge. Er det åpnet hovedinsolvensbehandling i en annen stat, fastsetter den nye loven regler om hvilke utenlandske insolvensbehandlinger som skal ha virkning i Norge. Det vil føre for langt å gjengi vilkårene utover å nevne den kanskje viktigste som er at insolvensbehandlingen må være åpnet i en stat som etter sin nasjonale rett anerkjenner tilsvarende insolvensbehandling åpnet i Norge.

Er vilkårene oppfylt, vil den utenlandske insolvensbehandlingen få en umiddelbar og automatisk anerkjennelse i Norge. Konsekvensen vil være at den utenlandske insolvensbehandlingen har samme virkning for skyldnerens rett til å råde over sine eiendeler som en norsk insolvensbehandling.

Det samme gjelder det utenlandske boets beslagsrett over formuen i Norge. Og ikke minst betyr det at alle kreditorer må respektere den utenlandske insolvensbehandlingen. De kan ikke enkeltforfølge sine krav mot skyldnerens eiendeler i Norge. Hvor det er åpnet konkurs i Tyskland i tysk skyldner vil dermed alle skyldnerens eiendeler i Norge automatisk gå inn i den tyske konkursbehandlingen. Forutsetningen for slik anerkjennelse er altså at den annen stat vil gi en norsk hovedinsolvensbehandling tilsvarende umiddelbar og automatisk anerkjennelse.

Lovendringene vil føre til en utvidet mulighet i norsk rett for å gjennomføre insolvensbehandling på tvers av landegrensene, omfattende alle skyldnerens eiendeler, hvor enn de måtte befinne seg. Hvor effektivt dette blir, avhenger mye av om andre stater vi søker anerkjennelse hos har tilsvarende nasjonale lovregler om anerkjennelse. Heldigvis har våre viktigste handelspartnere det, så det er grunn til å se med optimisme på fremtidens insolvensbehandling over landegrensene.

Leif Petter Madsen

Partner i Wikborg Rein Advokatfirma