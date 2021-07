Flere kystkommuner finkjemmer strandsonen

Det er lett å forstå at den som får sommeridyllen ødelagt av et brev fra kommunen med spørsmål om den gamle bryggen eller annekset er godkjent, kan bli opprørt. Samtidig er det viktig å huske på at området langs strandsonen er et knapphetsgode som det er behov for å ta vare på av hensyn til blant annet natur- og friluftsinteressene. Som virkemiddel for å oppnå dette, gjelder et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen. Dette ble vedtatt allerede i strandloven av 1965 og videreført i gjeldende plan- og bygningslov.

Fordi bestemmelsen om byggeforbudet i 100-metersbeltet ikke fikk innvirkning på tiltak som allerede var oppført før 1965, vil disse tiltakene i mange tilfeller bli ansett som lovlige selv om det ikke kan fremlegges en tillatelse. I vurderingen av lovligheten av tiltak som det ikke foreligger tillatelse for, blir det derfor særlig viktig å få avklart historikken og om det kan bevises eller sannsynliggjøres at tiltaket ble oppført før 1965. Å finne ut av dette kan være et «detektivarbeid» og innebære blant annet leting i gamle papirer og familiealbum. Særlig kan det oppstå utfordringer hvis tiltaket har vært endret gjennom årene, slik at man også må nøste opp i når de ulike endringene har skjedd og om disse var lovlige da de ble utført.

Med tanke på det strenge strandsonevernet, vil det bare unntaksvis kunne påregnes at det blir gitt dispensasjoner i strandsonen

Søknader om tiltak i strandsonen vil normalt kreve at det også søkes om dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet. En søknad om ettergodkjenning skal behandles som om tiltaket ikke var oppført. Dispensasjonen vil avhenge av at kommunen finner at hensynet bak strandsonevernet ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Med tanke på det strenge strandsonevernet, vil det bare unntaksvis kunne påregnes at det blir gitt dispensasjoner i strandsonen. Hvis det kan påvises at tiltaket ikke vil bidra til ytterligere privatisering og hvis tiltaket vil bidra til modernisering som vil utgjøre fordeler både miljømessig, estetisk og funksjonelt, kan man ha gode argumenter for å få innvilget dispensasjon.

Liv Zimmermann

Advokat og partner i Advokatfirmaet Hjort

Linda Boldvik

Advokat i Advokatfirmaet Hjort