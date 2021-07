Slik håndterer du et digitalt bankran

Mange sikkerhetsselskaper publiserer årlig sine sikkerhetsanbefalinger, som stort sett er de samme hver gang. Enten det er å bruke tofaktor eller å beskytte deg i skyen. Men vi ønsker å gå ett hakk lenger, for hva gjør man når man faktisk blir angrepet?

I dag møter finansinstitusjoner en bølge av skreddersydd skadevare i tillegg til filløse angrep. Denne typen skadevare brukes ofte i lengre, mer komplekse kampanjer der målet er å bruke innebygde systemverktøy til bli usynlige, eller få foten innenfor ett system, ofte hos en leverandør. Deretter bruker man dem til å hoppe videre inn hos et mer lukrativt mål, som en større bank.

Vi har analysert vår egen data med et spesifikt søkelys på finanssektoren, en bransje som ofte rammes av de verste hackerangrepene de kriminelle kan by på.

Så hvordan vet man at en blir utsatt for et moderne bankran? Vi har identifisert ni kjennetegn blant våre finansbrukere i hele verden, som opplyser at de driver hendelsesrespons over halvparten av tiden på følgende angrepsmetoder (se faktaboks).

Når slik virtuelle gisselaksjoner øker i omfang, må vi utvikle måten vi responder mot de kriminelle kartellene

Det mest gjenkjennelige er å bruke destruktive angrep for å ødelegge data og ta ned subnett. Det er verdt å merke seg at kriminelle i finanssektoren vanligvis bruker slike angrep for å slette bevis fra hendelsesresponsen som kan knytte dem til angrepet. Etterretningsorganisasjonen Intel471 har registrert at løsepengevirus og wipers brukes for å kryptere filer, ødelegge harddisker, terminere konnektivitet eller starte ondsinnet kode.