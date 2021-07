Toget – et oppskrytt miljøtiltak

Jernbanen er utslippsfri, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR på selskapets nettsider. Bortsett fra de togene som går på diesel. «Denne dieseldriften jobber vi for å fase ut», skriver han.

Veitransport er forsåvidt også utslippsfri, bortsett fra bilene som går på diesel og bensin. Dem jobber man med å fase ut. Ferger som går på diesel jobber man også med å fase ut. Avinor jobber dessuten med å fase ut fossilt brennstoff for fly på kortbanenettet.

Riktignok ligger jernbanen foran i utfasingen, men heller ikke elektrifiserte transportløsninger er utslippsfrie. Det slippes ut mye CO2 for å produsere og vedlikeholde én kilometer togstrekning, eller et lokomotiv – som for bil, ferge og fly.

Miljøriktige valg er de som frembringer ønsket resultat med lite ressurser

Tog har noen fordeler, men også åpenbare ulemper. Har du god tid, er båttransport billigere. Har du det travelt, er flytransport raskere. Og siden man sjelden skal ha fraktet noe til og fra jernbanens terminaler, er det uansett behov for å laste opp gods på bil. Ofte kan det like gjerne ligge på bilen til det har kommet dit det skal, uten å ta omveien om jernbanens terminaler. Tog er ikke egnet for å etablere de tette holdeplassene som trengs for persontransport i en by. Der er T-banen uovertruffen, inntil eventuelt hyperloop eller andre løsninger måtte bli å foretrekke. BRT (bus rapid transport) har allerede vist at gummihjul på asfalt er bedre og billigere enn stålhjul på skinner, når de to sammenlignes i bruk på samme trasé.

Veibrukere skattlegges og tog subsidieres. Allikevel signaliserer togprisene at tog er mest ressurskrevende

Tog er egnet for store volumer over mellomlange strekninger, men er lite fleksibelt. Å få det frem krever store inngrep. Driften er kostbar. Miljøriktige valg er de som frembringer ønsket resultat med lite ressurser. Tog er dyrt. Det er et klart og entydig økonomisk signal på at transportformen ikke er ressursvennlig. Det kan være prisdannelsen i samfunnet som er feil, men veibrukere skattlegges og tog subsidieres. Allikevel signaliserer togprisene at tog er mest ressurskrevende.

Frimannslund konkluderer med at jernbanen er det mest bærekraftige transportmiddelet, og vil være det i uoverskuelig fremtid. Strategirapporten Transport 21 (desember 2019), utarbeidet for Samferdselsdepartementet, sier det er «…en betydelig risiko for at teknologi vil endre behovet for og bruken av infrastruktur». Inntil videre anbefaler de fleksible løsninger. Da står tog lavt på prioritetslisten. For konvertering til et helelektrisk transportsystem er utskifting av materiell en langt raskere tilnærming enn utbygging av baneinfrastruktur som Bane NORs konserndirektør anbefaler.

Miljøriktig transport på sporet av Paris-målene bør baseres på å avvente infrastrukturinvesteringer, tilrettelegge for rask konvertering til elektrisk materiell for alle transportformer og utforme skatte- og subsidieringsordninger som gjør at brukerne velger elektrifisert transport der det er tilgjengelig. I tillegg anbefaler Transport 21 intensivert utvikling, testing og innfasing av nye transportløsninger.

Sverre Nagell Bjordal

Siviløkonom