Trygve Hegnar skriver i sin avis at jeg er frekkere enn flatlusa. Og det tar jeg som et kompliment.

Det som er verre er at en utdannet økonom – som Hegnar – ikke klarer å se helt basale økonomiske sammenhenger. Og gir relativt sterkt uttrykk for dette i det offentlige rom.

Når jeg påstår at mye av de statlige subsidiene til matproduksjon går rett i lomma på kjøpmennene, kaller han dette blank løgn!

Og det er da jeg lurer på hva Hegnar tror statlige jordbrukssubsidier brukes til?

Det brukes selvsagt til å gjøre maten billigere enn det ellers er mulig å få til i et land med omtrent verdens høyeste kostnader. De er ment som forbrukersubsidier!

Norske bønder kan nemlig ikke leve av de prisene de oppnår for sine produkter. De må derfor støttes slik at de likevel overlever. Sånn noenlunde.

Alle land i verden det er naturlig å sammenlikne seg med gjør det samme. Både for å holde prisene nede og fordi landene innser betydningen av å ha en egen matproduksjon. Et land uten egen matproduksjon er som et land uten grenser – en selvmotsigelse.

Eller hvorfor tror Hegnar at EU bruker 400-500 milliarder på jordbrukssubsidier? I året!

Og hvorfor er prisene på mat i de forskjellige landene i EU like forskjellige som kjøpekraften er det? Norske dagligvarekjeder selger mat til den prisen norsk kjøpekraft tillater og får – via norske jordbrukssubsidier – lavere innkjøpspriser enn ellers hadde vært mulig.

Altså er det dagligvarekjedene som stikker av med subsidiene – ikke norske bønder!

Anders Nordstad

Generalsekretær Norsk Bonde- og Småbrukarlag