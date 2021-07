SV vil skattlegge skyhøy arv og skjerme folk flest

Trygve Hegnar gleder seg over at kun 16 prosent i en Sentio-undersøkelse svarer at de ønsker å gjeninnføre arveavgiften. Da er det godt nytt at SVs forslag ikke handler om å gjeninnføre arveavgiften, men å erstatte den med en ny og bedre skatt for å utjevne mer og omfordele bedre.

Mer arv betyr mindre arbeid. Den såkalte «Carnegie»-effekten fører til at arv har en negativ effekt på arbeidsinnsatsen til folk, slik SSB har slått fast. Dersom målet er å sikre at arbeid skal lønne seg er denne effekten et sterkt argument for høy skatt på arv.

For det skal lønne seg å jobbe. Slik er det ikke i dag. I dag lønner det seg aller mest å arve store formuer. Det er urettferdig at bussjåføren, sykepleieren og trygdemottakeren må betale skatt på inntekten sin, men om du arver noen hundretalls millioner så skal du få de skattefritt. Under Høyre-regjeringens tid har ulikhetene økt, og Høyre-politikken forsterket ulikheten: ved store skattelettelser for de med mest, kutt i ytelser til de med minst og avvikling av arveavgiften.

«Ikke en dritt» svarte Ferd-arving Katharina da hun ble spurt på Instagram om hva hun hadde gjort for å bli så rik. Det er helt riktig. Om du møter én av Norges 100 rikeste kan du trygt tippe at personen har startet med en arvet formue. 2/3 av de hundre rikeste i Norge er arvinger. Arv av store formuer er en forskjellsmaskin.

I tillegg virker arv forsterkende på generasjonsulikhetene. I Norge dør de fleste når de er 80 år, barna er da som oftest et sted mellom 50 og 60 år når de arver. Dette er alderen der folk ofte har vært lenge yrkesaktive og har etablert seg økonomisk sikkerhet, og på toppen av dette arver de – mens unge sliter med å få kjøpt seg en egen bolig. Over tid vil dette føre til stadig større generasjonsforskjeller.

Det vanlige er at land har skatt på arv. Grunnen er at avgiften er godt egnet til å sørge for at vi har et samfunn der vi ikke bare belønner at du er født inn i en rik familie, men gi alle muligheten til å lykkes. I Danmark har de en arveavgift på dødsbo på 15 prosent over et bunnfradrag og i Storbritannia og USA ligger avgiften på 40 prosent over bunnfradraget.

Spørsmålet Klassekampen presenterer i sin undersøkelse stilles på en slik måte at de som har svart får inntrykk av at det er den gamle arveavgiften som skal gjeninnføres. Slik er det ikke. Med SVs forslag vil vanlige folk bli skjermet. Vi vil ha et bunnfradrag på minimum 5 millioner, med høye satser på arv over 100 millioner. Slik kan vi omfordele mer, bekjempe ulikhet og få på plass viktige velferdsreformer som tannhelse inn i folketrygden og gratis SFO.

Den franske stjerneøkonomen Thomas Piketty mener at arv er den viktigste faktoren for at penger og makt samles på stadig færre hender. Her får han støtte fra OECD som er krystallklare på at man må skattlegge arv for å få ned den eksplosive ulikhetsveksten. Derfor er en innretning på arv som virker omfordelende noe av det viktigste vi kan gjøre for å sikre god omfordeling.

Skal vi få til et samfunn med små forskjeller og store mulighet må vi senke skatten på arbeid, og øke skatten på formue og arv. Og nettopp derfor er en arveavgift så nødvendig. Nå er det på tide å bekjempe de økende ulikhetene i makt og rikdom, og ta velferdsstaten tilbake til fellesskapet.

Andreas Sjalg Unneland

3. kandidat Oslo SV