GK klar for arkivet?

Hans Geelmuyden gjentar i Finansavisen på lørdag sin gamle vise om at konkurrentene som gjør det bedre enn ham bare er «kontorfellesskap» med altfor mange medeiere og for få juniorer.

Har han spurt kundene hva de foretrekker? Ønsker de bistand fra en stabil stab av erfarne og kunnskapsrike rådgivere, eller foretrekker de Geelmuydens oppskrift, et selskap nesten heleid av Hans Geelmuyden, med mange juniorer og høy gjennomtrekk?

Finansavisens regnskapsoversikt gir dårlig støtte for Geelmuydens syn. At Arkivverket fatter interesse for Geelmuydens tilnærming, understreker derimot hvor utdatert den er.

Håkon M. Rønning

Managing partner

Corporate Communications