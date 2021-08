FEIL FOKUS: Ludvik Sandnes mener Høyre-ledelsen bommer med sitt fokus på de rikeste i formuesskatten. Foto: Eivind Yggeseth

Høyre har mange flinke rådgivere, men ledelsen bommer helt på stemningen i folket når de i valgkampen har satset på at «formuesskatten er urettferdig fordi utlendinger ikke betaler slik skatt». Utlendingene bor ikke i Norge og nyter ikke godt av norske velferdsordninger som fri skolegang, helsetjenester og eldreomsorg.

Hva er galt med prinsippet om at man bør bidra etter evne til fellesskapet? Høyre har senket grunnlaget for formuesskatt for de meget få rikeste på toppen i stedet for å heve bunnfradraget betydelig slik at gründere, som ikke har mulighet for å ta ut utbytte slik de rikeste har, kan slippe å selge aksjer til dårlige, vilkårlige kurser for å betale formuesskatten.

Det er trist at Høyres ledelse ikke ser at det i bunnen av formuespyramiden finnes 150–250.000 velgere, mens det på toppen bare er 1.500–2.000 superrike, men det er de siste som er blitt hørt. Om noen av dem skulle forlate landet, er det lang praksis for at deres forgjengere likevel investerer i norske bedrifter, som er det miljøet de tross alt kjenner best.

Godt valg.

Ludvik Sandnes

Siviløkonom