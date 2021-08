«Det gode Formaal» og bedrifters samfunnsansvar

BÅDE OG: Bedriftene kan lære av historiens supergründere, som både skapte enormt mange arbeidsplasser og tok et samfunnsansvar, skriver Truls Liland, avdelingsleder ved Hauge School of Management, NLA Høgskolen. Foto: NLA Høgskolen

Hvilken rolle bør bedrifter ta i møte med vår tids store samfunnsmessige utfordringer, knyttet til blant annet miljø, bærekraft og økonomisk ulikhet? Noe av svaret er å finne i en underkommunisert del av vår egen historie.

Spørsmålet om bedrifters rolle i samfunnet og deres samfunnsansvar har lenge vært et diskusjonstema. Milton Friedmans argument om at bedrifter bør konsentrere seg om økt lønnsomhet, da dette bidrar til å skape arbeidsplasser og gir skatteinntekter til staten, er ikke det eneste relevante perspektivet. Akademikere som Michael Porter og Alex Edman hevder at bedrifter faktisk ofte vil være tjent med, i hvert fall på lang sikt, å både skape finansiell og samfunnsmessig verdi. Denne tilnærmingen synes også å være sentral i FNs bærekraftmål, som i dag i stor grad er en katalysator for den globale satsingen for å sikre en mer bærekraftig og miljøvennlig fremtid. Her forutsettes en aktiv deltakelse av næringslivet, sammen med offentlig og ideell sektor. Men finnes det noe i vår egen historie som kan hjelpe oss til å forstå mer om dette?

På 1800-tallet vokste det frem et usannsynlig nettverk av gründere over hele Norge. Nærmest ut av intet startet eller restartet Hans Nielsen Hauge (1771-1824) på få år rundt 30 bedrifter og var med i oppstarten av ca. 150 forretningsenheter sammen med flere av sine venner. Beregninger gjort av professorene Fritz Hodne og Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole tyder på at Hauge og haugianerne direkte eller indirekte skapte 7.000-8.000 arbeidsplasser fra 1801 til 1828 (med en befolkning på ca. 900.000). Dette gjør Hauge til en av norgeshistoriens største, og trolig mest undervurdrte, seriegründere.