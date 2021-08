Tryggere bolighandel, eller bare en ansvarsforskyvning?

Fra årsskiftet blir en god tilstandsvurdering boligselgers forsikring om at det er gitt riktige opplysninger ved salg av boligen. Til tross for at Stortinget, regjeringen og alle aktører i bransjen gikk inn for at det skulle stilles autorisasjonskrav og kvalifikasjonskrav til de som skal lage tilstandsvurderingene, har regjeringen droppet dette. Det gir ikke tryggere bolighandel.

Kort oppsummert innebærer endringene at selger får et betydelig større ansvar for skjulte feil og mangler ved boligen. Selger vil derfor ha et sterkt insitament til å innhente omfattende og presis informasjon om boligen slik at dette kan formidles til kjøper i forkant av salget. Siden flertallet av selgerne ikke er bygningskyndige, vil det være nødvendig å innhente denne type informasjon gjennom en tilstandsrapport om boligen fra en bygningskyndig (takstmann). Av Justis- og beredskapsdepartementets Prop. 44 L (2018-2019) til Stortinget kan vi lese at «Tilstandsvurderinger fra bygningssakkyndige vil kunne bidra til at i alle fall en del skjulte feil avdekkes forut for salget og tas med i kjøperens beslutningsgrunnlag.»

De aller fleste boliger selges med tilstandsrapport. Tilstandsrapporter har imidlertid veldig varierende kvalitet fordi kompetanse og erfaring varierer hos de bygningssakkyndige. Dette beskrives godt i høringsnotatet om tilstandsrapporter som Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte på høring den 10. februar 2020: «Dagens takstbransje er ikke regulert. Det innebærer at «hvem som helst» kan kalle seg «takstmann» og skrive tilstandsrapporter. Samtidig er det enighet i bransjen om at det er varierende grad av kvalitet i det arbeidet dagens takstmenn utfører knyttet til undersøkelse av boliger som skal selges.»

I pressemeldingen om forslaget til forskrift i fjor gikk man inn for å skjerpe kravene til de som lager tilstandsrapporter: «Tilstandsrapporter av høy kvalitet vil være en trygghet for både kjøper og selger, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H). I forskriften som nå sendes ut på høring, foreslår regjeringen å skjerpe kravene til de som vil lage tilstandsrapporter, og stille nye krav til undersøkelser av de delene av bygget som er utsatt for fukt.»