NSM-direktør: Noen ganger bør teknologien legges bort

Greide du å være litt offline i ferien?

Kanskje bør du også være litt offline når du er tilbake på jobb.

I sommer har forhåpentligvis mange av oss hatt roligere dager. Noen har forhåpentligvis greid å legge fra seg både pc, nettbrett og mobiltelefon for en kortere eller lengre periode.

I sommer har det internasjonale nyhetsbildet vært preget av en sak som bør være en påminnelse om at det i enkelte situasjoner kan være smart å legge vekk teknologien. Også på arbeidsplassen.

Pegasus gjør det mulig å komme seg usynlig inn på de fleste kommersielle mobiltelefoner og deretter bruke telefonen til full overvåkning av brukeren og den brukeren kommuniserer med.

Over lengre tid har Amnesty International i samarbeid med The Washington Post, The Guardian og 15 andre mediepartnere, bedrevet undersøkende journalistikk rettet mot det israelske selskapet NSO Group. Spesielt bruken av selskapets egenutviklede og avanserte spionprogram Pegasus.

Pegasus gjør det mulig å komme seg usynlig inn på de fleste kommersielle mobiltelefoner og deretter bruke telefonen til full overvåkning av brukeren og den brukeren kommuniserer med. Programmet tilbys ifølge NSO Group eksklusivt til land for overvåkning av terrorister og kriminelle.

Resultatet av undersøkelsene har nylig blitt publisert, og inneholder påstander om at Pegasus også er blitt benyttet av enkelte land til å overvåke politiske aktivister, opposisjonsmedlemmer, journalister og andre. Det meste av dette bestrides av NSO Group. Men det som er et ubestridelig faktum, er Pegasus eksistens.

Pegasus er ikke det eneste spionprogrammet i sitt slag. Det finnes andre programmer som sannsynligvis er på høyde med Pegasus, og andre ikke fullt så avanserte spionprogrammer. I tillegg må vi forvente at enkelte land har avansert programvare og metoder som overgår det meste av det vi allerede vet eksisterer.

Å skulle beskytte seg 100 prosent teknologisk mot avanserte metoder som det Pegasus representerer er vanskelig.

Men det er kunnskapen om Pegasus og andre programmers eksistens som er grunnlaget for våre mangeårige råd og anbefalinger om at det er smart å legge fra seg teknologi når det skal snakkes om noe som har høy verdi for en selv, og for andre.

Å skulle beskytte seg 100 prosent teknologisk mot avanserte metoder som det Pegasus representerer er vanskelig. Da er rådet om å legge fra seg mobiltelefonen og annen teknologi utenfor møterommet når sensitive forhandlinger og andre bedriftshemmeligheter skal diskuteres, et effektivt og rimelig tiltak som de fleste kan gjennomføre når det trengs.

På samme måte bør virksomheter også å ta høyde for at de kan ha informasjon av en slik verdi at den kanskje ikke skal formidles via en mobiltelefon. I hvert fall ikke så lenge Pegasus og andre flyr rundt omkring i den digitale verden.

Velkommen tilbake på jobb. Både med og uten teknologi.

Roar Thon

Fagdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet