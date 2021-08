Infrastruktur for hele bilparken

Norge er det første landet i verden hvor nysalget av elbiler har overgått bensin- og dieselbiler. Samtidig vet vi at andre drivstoffkilder, som hydrogen og biodrivstoff kan bli attraktive alternativer. Vi kan heller ikke glemme de over 3 millioner fossilbilene som ruller på veiene våre. Politikken må henge med i svingene, og legge til rette for utvikling av infrastruktur for alle, men også sikre rettferdige og fornuftige overgangsordninger i arbeidet med omstillingen til nullutslipp.

Opprustning av ladestasjoner er et kritisk element for å lykkes, men utbyggingen går altfor sakte. Det er for øyeblikket mangel på så mye som 1.100 hurtigladere i Norge, bare for elbiler. Vi vet også at hydrogen er på trappene. Ikke en gang den 264-siders nasjonale transportplanen som nylig ble lagt frem, adresserte lade- og fylleinfrastruktur godt nok. Det bør utformes en mer helhetlig plan for hvordan Norge skal legge til rette for en moderne og god infrastruktur for alle biler - uavhengig av energikilde.

Distrikts-Norge er på vei til å bli den store taperen i den nåværende bilpolitikken. En offensiv bilpolitikk for bygda må prioriteres og tilrettelegges. God lade- og fylleinfrastruktur er nødvendig i hele landet dersom vi skal vi nå klimamålene innen 2030 i henhold til klimaplanen, samtidig som bilen fortsatt kan være et viktige verktøy i hverdagen til folk over hele landet. Å tilrettelegge infrastrukturen for økning av nullutslippsbiler er et kritisk og nødvendig tiltak. Dette gir folket i langt større grad en reel mulighet til å velge nullutslippsløsninger neste gang de skal bytte bil.

Bensinstasjonene kvier seg for å investere i hurtigladere, fordi det ofte er lite lønnsomt å bygge ut flere ladestasjoner enn nødvendig, samtidig som det i mange områder av landet ikke er et marked. Dette blir som høna og egget: Uten infrastruktur ingen nullutslippskjøretøy, og motsatt. Radikale endringer i bilpolitikken uten å tilrettelegge godt nok for bileiere vil føre til økte forskjeller, både økonomisk og geografisk. Staten er derfor nødt til å gi rammevilkår som fører til oppgradering og etablering av nødvendig infrastruktur på bensinstasjonene, slik at det umettede behovet blir dekket.

Myndighetene må snu seg rundt og sikre ladeinfrastruktur i hele landet. Statsministeren selv skrev tidligere i sommer en kronikk hvor hun blant annet presiserer at utbygging av nødvendig infrastruktur er en essensiell del av videre utviklingen i landet vårt. Da bør minimumskravet være et hurtigladepunkt i nærheten for alle, på bygd som i byer. Hvis ikke vil forskjellene i Norge øke og vi vil få en langt mindre effektiv miljøpolitikk.

Børre Skiaker, generalsekretær i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA). Foto: KNA

Børre Skiaker

Generalsekretær, Kongelig Norsk Automobilklub