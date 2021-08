Mye forvirring rundt skriftlige advarsler

Den skriftlige advarselen er en sanksjon arbeidsgiver kan gi arbeidstaker for brudd på arbeidspliktene i arbeidsforholdet. Formålet er å korrigere uønsket adferd samt å dokumentere at adferden er påtalt. For arbeidstaker fungerer advarselen som en oppfordring om å endre oppførsel. Har arbeidsgiver reagert med en advarsel, kan ikke forholdet medføre oppsigelse eller avskjed uten nye kritikkverdige forhold, jf. Rt-1982-1729.

Lars Fr. Styren. Foto: Advokatfirmaet Hjort

Kristina Vågnes. Foto: Advokatfirmaet Hjort

Reglene om advarsler er ulovfestede og vanskelig tilgjengelige. Det hersker derfor betydelig tvil om hvilke vilkår og rettsvirkninger som gjelder.

Utbredte misforståelser er at det stilles krav om en forutgående advarsel før en saklig oppsigelse kan finne sted, eller at tre advarsler automatisk gir grunnlag for en saklig oppsigelse. Dette er feil.

Enkelte tror også at en advarsel mister betydning etter at den er gitt. Det er imidlertid sikker rett at tidligere advarsler vil kunne stå sentralt ved vurderingen av om oppsigelse eller avskjed er rettmessig ved nye kritikkverdige forhold, jf. Rt-2001-1362.

Adgangen til å gi advarsler hjemles i arbeidsgivers styringsrett, som er begrenset av alminnelige saklighetsnormer. Det må foreligge et forsvarlig faktisk grunnlag, som ikke er vilkårlig eller basert på utenforliggende hensyn, jf. Rt-2001-418.

Reglene gir begrenset veiledning når arbeidsgiver vurderer å gi arbeidstaker en skriftlig advarsel. Tidligere representerte ikke dette noe reelt problem, ettersom arbeidsgiver ganske risikofritt kunne gi tvilsomme advarsler, fordi det var uavklart om domstolene kunne prøve gyldigheten av sanksjonen. Dette spørsmålet ble avklart i arbeidstakers favør i HR-2018-492-U, hvor Høyesteretts ankeutvalg konkluderte med at gyldigheten av skriftlige advarsler må kunne prøves.

Hvor langt domstolenes prøvingskompetanse rekker når det gjelder prøvingen av arbeidsgivers styringsrett, ble imidlertid uttalt å være et materielt spørsmål som må avklares i den enkelte sak. Dommen ga derfor ikke ytterligere veiledning i spørsmålet om når arbeidsgiver kan reagere med en advarsel.