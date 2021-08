Formuesskatt: Vi sager over grenen vi sitter på

Allerede i 2017 advarte sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 om at annethvert bedriftssalg gikk til utlandet. Det er ikke færre i dag.

Når utenlandske eiere overtar, forsvinner ikke bare utbyttene fra selskapene ut av landet, men også enorme verdier som norske lokale eiere gir med hjertet til kultur og idrett i sitt lokalmiljø.

Som tidligere ordfører i åtte år i det som var Robek-kommunen Halden, vet jeg veldig godt hva lokalt eierskap betyr en regnværsdag. Der holdt lokalt eide firmaer som Kynningsrud, Grimsrud og mange flere liv i lag og foreninger i disse vanskelige årene ved å gi mange sponsormillioner hver seg – hvert år.

At det er stor forskjell på givergleden til lokalsamfunnet i firmaer som er lokalt eid og firmaer som er eid fra utlandet, har nok økonomiansvarlige i klubbene for lengst erfart selv.

Ja, formuesskatten må betales selv i år med røde tall. Men bare av norske eiere. Og det skjer ved at egenkapitalen i bedriftene, som vi skal leve av nå og i fremtiden, blir tappet istedenfor å bli investert i fremtidige arbeidsplasser (og dette skjer bare i Norge).

Jeg kan derfor ikke forstå at ikke alle som jobber i en privateid bedrift stemmer borgerlig, slik at det norske eierskapet blir styrket til de selskapene de jobber i.

Og jeg kommer heller aldri til å forstå at noen seriøst vil fortsette å legge til rette for at favoriseringen av utenlandske eiere skal fortsette, med den usikkerheten det medfører for oss alle. Også for idrett og kultur i både by og bygd. Gjør du?

Thor Edquist

Tidligere ordfører for Høyre i Halden