Styreplass hos konkurrenten bør være forbudt

Et styre tar de store strategiske beslutningene for et selskap, ikke minst hva angår selskapets opptreden i markedet. Det kan for eksempel være hvordan bedriften skal møte konkurransen fra sine nærmeste konkurrenter. Da høres det unektelig problematisk ut om en som har sterke interesser i et konkurrerende selskap skal sitte i dette styret.

Det vil åpne for at det bevisst eller ubevisst kan flyte konkurransesensitiv informasjon mellom sentrale personer i de to konkurrerende selskapene, hvilket kan påvirke konkurransen. Kanskje det blir fristende for de to selskapene å posisjonere seg slik at de i mindre grad konkurrerer med hverandre? Prinsippet som ligger til grunn for konkurransereglene er at uavhengige selskaper skal opptre på helt selvstendig grunnlag. En relasjon mellom selskapene kan undergrave en slik adferd i markedet.

Det er ikke noe forbud i Norge mot å være styremedlem i et konkurrerende selskap. Konkurranseloven vil hindre spredning av konkurransesensitiv informasjon. I henhold til forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid har styremedlemmer hverken anledning til å motta eller videreformidle slik informasjon. I realiteten kan det bety at et slikt styremedlem må avstå fra å delta i behandling av den type saker i styret.

Dessuten er det svært krevende å etterprøve om konkurransereglene er overtrådt

Men hvor går grensen for om et slikt styremedlem kan delta på en slik styresak? Og hvilken informasjon om selskapet tilflyter dette styremedlemmet bare gjennom å delta i styret? Kan det være beslutninger dette selskapet ikke tar opp til diskusjon, nettopp fordi de vet at konkurrentens representant sitter i styret? Det er åpenbart at det er et minefelt av utfordringer som oppstår når en skal lage et system som sikrer at dette styremedlemmet ikke bryter konkurransereglene. Dessuten er det svært krevende å etterprøve om konkurransereglene er overtrådt, delvis på grunn av at kommunikasjonen kan skje like mye uformelt og muntlig som formelt og skriftlig.