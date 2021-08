Veien til bærekraftig forbruk

Informasjonsrevolusjonen har gjort det mulig å koble kaffemaskinen din opp på internett, og den nye bilen din er i praksis like mye en online datamaskin som et transportmiddel. Helt hverdagslige forbrukervarer har etter hvert blitt mer eller mindre komplisert teknologi. Dette omtales også gjerne som Internett of Things (IoT).

Samtidig har veksten i forbruket av teknologisk utstyr et miljøavtrykk. En rapport publisert av European Environment Agency fra 2020 dokumenterte at smarttelefoner i snitt erstattes hvert andre år. Få reparerer smarttelefonene sine når de blir ødelagt, noe som også gjelder en rekke andre tekniske produkter. Som følge av EUs ambisiøse klimamål introduserer EU derfor en rett til å reparere produkter omtalt som «right to repair».

Begrepet stammer fra en folkebevegelse, og kan plasseres i to hovedkategorier. Den første er en positiv forpliktelse for produsenter til å tilby deler, verktøy og kunnskap som gjør det mulig å gjennomføre reparasjoner av produktene. Den andre er en utvidet rett for forbrukere til å bestemme hvordan produktene repareres.,

I fjor vedtok Europaparlamentet en handlingsplan for å opprette ny sirkulær økonomi. Dette inngår i «the European Green Deal».

Den 1. mars i år trådde de første reparasjonsrettsreglene i kraft i EU og EØS. De introduserte positive forpliktelser for produsenter og gjelder i første omgang skjermer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og kjøleskap. I følge kommisjonen kommer det snart nye regler for reparasjon av mobiltelefoner, bærbare datamaskiner og annet utstyr, samt en rett til å oppdatere utdatert programvare.