Flybransjens betalingsmodell er urettferdig

Samme spørsmål kan stilles i dagens flybransje. Når kundene betaler for sydenturen, ofte mange måneder på forhånd, yter de i prinsippet selskapet et rentefritt lån. Vi må anta at selskapet plasserer disse gratispengene i pengemarkedet for å tjene ekstra renter på dem.

Ikke glem at selskapene, som i mitt tilfelle, ofte beholder pengene man betalte for billetten dersom kundene kansellerer

Kapitalen selskapene disponerer på vegne av kundene kan fort bli stor. I første kvartal, midt under pandemien, ble det ifølge Statistisk sentralbyrå foretatt 120.000 lange feriereiser med fly og totalt 4,3 millioner reiser. Under normale forhold kan man gange dette med tre. Når man summerer for alle kunder over året, blir dette betydelige ekstrainntekter for flyselskapene. Ikke glem at selskapene, som i mitt tilfelle, ofte beholder pengene man betalte for billetten dersom kundene kansellerer. Dobbelt opp, med andre ord.

Flyselskapene kan hevde at renteinntektene fra kundenes gratislån bidrar til at de kan holde lave priser. Alternativt kan man tenke at rentene føres som finansinntekter og at produksjon og levering er finansiert gjennom billettprisene. Da blir fortjenesten fra kundenes rentefrie lån en form for superprofitt til stor glede for eierne. Dette er en underlig og uheldig praksis.

En løsning for å bedre synkronisere betaling og levering i tid er å betale med kredittkort, hvor selskapet reserverer – ikke belaster – beløpet på kortet. Belastning skjer først når reisen er gjennomført. Når kundene lettere kan avbestille, vil det gi en økt risiko for svingninger i omsetningen. På den annen side gir løsningen kundene en mer rettferdig avtale.

Når tilgangen på gratis penger fra kundene forsvinner, blir likviditeten blir strammere, og flyselskapene må øke arbeidskapitalen. Men det er uproblematisk. Norwegian og Flyr har bevist at tilgangen på kapital er stor. Om selskapene må øke kassekreditten på kort sikt, vil ikke de lave rentene påføre selskapene merkbare kapitalkostnader. Lønnsomheten er med andre ord ikke truet, og billettprisene kan forbli som i dag.

Dagens betalingsmodell er i favør av selskapene. At kundene skal yte gratis lån er uhørt. At flere kunder under pandemien ikke fikk pengene igjen selv når selskapene kansellerte, viser hvordan flyselskapene har tatt seg til rette.

Tor W. Andreassen

Professor ved Norges Handelshøyskole (NHH)