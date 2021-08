Norges alenegang er gambling

«I 1982 introduserte Francois Mitterand en formuesskatt som raskt ble fjernet av Jacques Chirac i 1986, men innført to år senere igjen da Mitterand på nytt ble valgt til president. Skatten ble beholdt til 2017, da den ble opphevet under Emmanuel Macron (...). Skatten førte til en stor utflytting blant landets rikeste. Mer enn 12.000 av disse forlot Frankrike i 2016, ifølge forskningsgruppen New World Wealth. De anslår at mer enn 60.000 «millionaires» flyttet til andre land mellom 2000 og 2016. Da mistet ikke Frankrike bare inntektene fra formuesskatten, men også inntekter fra andre skatter som inntektsskatt og merverdiavgift.

Den franske økonomen Eric Pichet har estimert at formuesskatten i sum påførte statskassen et tap som var dobbelt så stort som inntektene.»

Nei til formuesskatt i Frankrike og i tilnærmet alle andre land i OECD, burde få varsellampene til å lyse – i enda større grad når man ønsker å skjerpe beskatningen vesentlig som varslet av flere politiske partier. Det valg alle andre land har gjort, viser at formuesbeskatning ikke er løsningen.

For meg dreier ikke dette seg om å beskytte de rike, men å vurdere Norges interesser – om formuesskatt (på arbeidende kapital) er et egnet virkemiddel i nærings- og fordelingspolitikken. Byggingen av nye virksomheter i Fastlands-Norge til erstatning for oljevirksomheten vil kreve svært mye risikokapital. Det er de med store formuer som vil være den viktigste kilden til slik kapital.

I en rapport utarbeidet av studenter ved NHH og NTNU, «Effekter av formuesskatt på norske bedrifter og eierskap», presenteres interessante fakta. I motsetning til flere av sine læremestre er de opptatt av å løfte blikket fra læreboken med teoretiske resonnementer, og se på konsekvenser av en videreføring og skjerping av formuesbeskatningen.

I rapporten nevnes at Norge så langt bare har klart å få frem to såkalte enhjørninger, det vil si hurtigvoksende innovasjonsbedrifter med en markedsverdi på over en milliard dollar. Sverige har utviklet 21. Kan det skyldes at rammevilkårene for eierskap i næring er ganske forskjellig i de to landene?

Når vi lever i en åpen økonomi, kan det være svært skadelig for vår verdiskapning, sysselsetting og velferd å velge en helt annen vei enn alle andre. Det bør i alle fall gjennomføres grundige konsekvensanalyser før man gjør det.

Ernst Ravnaas

Partner i SANDS Advokatfirma