Med rødgrønn valgseier blir det ny arveavgift

Både SV, MDG og Rødt har programfestet at det skal innføres ny, progressiv avgift på arv. SV går hardest til verks, og krever en arveavgift på 30 prosent på formuer over 5 millioner kroner og 70 prosent over 100 millioner kroner.

Morten Steenstrup. Foto: SANDS Advokatfirma

Hva sier så Arbeiderpartiet og Senterpartiet? Begge partiene har valgt å være tause om dette i sine partiprogrammer. Dermed har de sikret seg at innføring av ny arveavgift kan være et tema i regjeringsforhandlingene, dersom de rødgrønne skulle vinne valget.

Også mange i Arbeiderpartiet vil innføre arveavgift. I den venstreorienterte Tankesmien Agenda, som ledes av Trygve Svensson, en sentral Arbeiderparti-politiker med bakgrunn som statssekretær, kjempes det for saken. Rett før sommeren gikk både han og AUF-lederen ut i Fri Fagbevegelse og krevde innføring av arveavgift.

VG brakte spørsmålet om arveavgift opp i sommerferien. Da var Arbeiderpartiets medlem av finanskomiteen, Ingrid Heggø, raskt ute og sa følgende: «Vi har ingen planer om å gjeninnføre arveavgiften. Den arveavgiften vi hadde tidligere førte bare til at dem den var ment for, organiserte seg bort fra den med advokater og finansrådgivere, mens den vanlige mann og kvinne i gaten måtte punge ut.»

Gjennom den uttalelsen holdt hun i realiteten alle dører åpne for en ny arveavgift. Hun sier at Arbeiderpartiet ikke har planer om å innføre avgiften. Men det har altså SV, Rødt, MDG og sterke krefter internt i Arbeiderpartiet. Så sier hun at den forrige arveavgiften ikke traff. De andre rødgrønne partiene foreslår imidlertid en helt annen og mye tøffere arveavgift, og det er faktisk noe annet.

Vinner de rødgrønne valget, skal det forhandles om en ny regjeringsplattform. En regjering uten SV er lite realistisk, og innføring av en radikal og progressiv arveavgift har SV presentert som en viktig sak. På SVs landsmøte i juni ble det vedtatt at den regjeringsplattformen som SV, Ap og Sp forhandler frem, skal til uravstemning hos SVs medlemmer. Innføring av en ny arveavgift kan bli viktig for at SVs medlemmer skal si ja til regjeringsdeltagelse. Så om Arbeiderpartiet ikke hadde planer, er det mye som tyder på at en ny arveavgift likevel er noe de må godta.