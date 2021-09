Om smutthull og rikinger

Det tredje «smutthullet» er å benytte overskudd i egne selskaper til eget forbruk uten skatt. Den oppskriften er vi nok mange som kunne ønske oss, men også der blir vi skuffet. Poenget er vel bare at privat innskutt egenkapital i et selskap kan tas ut igjen uten skatt. Eller, for å si det på en annen måte, man kan fritt benytte de beskattede sparepengene sine. Smutthull? Burde man straffes for å sette sparepengene i egen virksomhet som skaper verdier og arbeidsplasser, i stedet for å sette dem i banken?

Det siste «smutthullet» er mest eksotisk. Slik jeg forstår det er modellen at man låner penger i banken til personlig forbruk, basert på de verdiene som ligger i eget selskap. Forskerne har regnet seg frem til en massiv besparelse ved denne metoden. Eksempelet brukt er et huskjøp til 50 millioner kroner, som ville kostet ytterligere 24 millioner i skatt dersom man skulle finansiert det via utbytte. Hvis man i stedet låner pengene fra banken, basert på verdiene i eget selskap, koster det kun rente. Nåverdien av rentebetalingene skal være 7 millioner, med andre ord et smutthull på 17 millioner.

Hvordan dette faktisk skal gjøres sier man intet om, og det er her fremstillingen virkelig går helt overstyr. Lån skal betales tilbake, det er derfor det heter lån. Forskernes regnestykke ignorerer fullstendig tilbakebetaling, og da blir dette en NHH-versjon av baron von Münchausens berømte «trekke seg selv opp etter håret»-logikk. At det er lønnsomt å låne penger man ikke skal betale tilbake er åpenbart, men det er vanskelig å forstå hvorfor banken (eller Finanstilsynet) skulle akseptere det.

I tillegg til tilbakebetaling, vil banker (og Finanstilsynet) gjerne ha sikkerhet for lån. Hvis et selskap stiller sikkerhet for en aksjonær, har dette siden 2015 utløst full beskatning for aksjonæren. Dersom sikkerheten er unoterte og ikke likvide aksjer, vil nok risikoviljen og -evnen til banken være begrenset og kostnaden høy.

Pant i aksjer gir da heller ikke långiver sikkerhet i selskapets egenkapital. Og dersom man kan få banken til å yte et evigvarende og avdragsfritt lån til forbruk, uten sikkerhet og til den 3 prosents rente som forskerne forventer, da snakker vi nok ikke om et smutthull. Det er mer et mirakel.

Petter Berge

Siviløkonom