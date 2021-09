Bitcoin og skatt – lønner det seg å eie privat?

Privat innbo og løsøre forbindes normalt med fysiske gjenstander som bil, møbler og maleri. Gevinster på slike er skattefrie dersom de er anskaffet til bruk privat og ikke er kjøpt i investeringsøyemed. Man får da heller ikke fradrag for tap. Det samme må gjelde for digitale eiendeler. Anskaffes en NFT, enten det er for å ta seg godt ut i et dataspill eller for å ha digital kunst i stua så må det i prinsippet kunne omfattes av fritaket på samme vilkår som fysiske objekter. At det etter anskaffelsen stiger voldsomt i verdi er i utgangspunktet ikke av betydning.

Fordel å eie privat?

Det er i dag ikke tvilsomt at kryptovaluta må regnes som formuesobjekt. Skattesatsen for gevinster ved salg er 22 prosent både for privatpersoner og selskaper. Utøves aktivitet med kryptovaluta av en viss varighet og omfang vil privatpersoner kunne regnes for å drive næring, noe som i utgangspunktet øker marginalskattesatsen til nærmere 50 prosent. Dette skyldes beregning av såkalt personinntekt. Dette vil for eksempel være tilfelle ved omfattende «mining»-aktivitet. Personinntekt skal likevel ikke beregnes av salgsgevinster, slik at for trading som kvalifiserer til næring vil fortsatt beholde skattesatsen på 22 prosent.

Holdingselskap benyttes ofte ved aksjeinvesteringer på grunn av fritaksmetoden. Det muliggjør at selskapet kan kjøpe og selge aksjer uten å betale skatt for hver transaksjon. For personlig eier vil skatt først bli aktuelt når penger tas ut av selskapet, da med en sats på 31,68 prosent (utover et skjermingsfradrag). Fritaksmetoden gjelder imidlertid ikke for kryptogevinster. Investerer man i krypto gjennom et selskap vil man altså måtte betale inntektsskatt i to omganger; først skatter selskapet 22 prosent av gevinst, så må eier skatte 31,68 prosent av utbytte fra selskapet.

Formuesskatt må betales med 0,85 prosent av nettoformue utover et bunnfradrag. Her er det isolert sett fordelaktig å eie kryptovaluta indirekte gjennom et aksjeselskap. Dette skyldes at som eier av aksjer får man en formuesrabatt på 45 prosent, mens full markedsverdi gjelder ved direkte eie av kryptovaluta. Denne fordelen blir imidlertid liten sammenlignet med ulempen ved inntektsskatten.

Hva som svarer seg vil være situasjonsbetinget, men i de fleste tilfeller vil det være skattemessig fordelaktig å investere i kryptovaluta privat.

Advokat Torgeir Fjeldskaar

SANDS