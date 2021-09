Politikk må fungere både i mikro og makro

Det er ikke riktig at skattene har økt under dagens regjering, slik en artikkel i Finansavisen 27. august gir inntrykk av. Gjennom åtte år har vi ført en ansvarlig økonomisk politikk, og innenfor handlingsregelens rammer har vi prioritert å redusere skatte- og avgiftstrykket for både næringsliv og familier, for å fremme vekst og grønn omstilling.

En vanlig familie betaler om lag 14.000 kroner mindre i skatt i 2021 sammenlignet med om opplegget fra 2013 var blitt videreført. I tillegg har skattefordelene for elbiler gitt mange mulighet til å kjøre både tryggere og mer miljøvennlige biler. Vi har også redusert selskapsskatten og formueskatten på arbeidende kapital, og vi har gjort det mer gunstig å investere i oppstartselskaper.

Lettelsene i skatter og avgifter har vært brede og summerer seg til hele 37 milliarder 2021-kroner. At skatteandelen i fastlandsøkonomien likevel har holdt seg omtrent konstant, som andel av BNP, i perioden 2013–2019 skyldes blant annet at overskuddene i finansnæringen og kraftnæringen har økt.

I artikkelen trekker DNB-økonom Kyrre Aamdal frem at skattetrykket for totaløkonomien har økt i denne perioden. Det har lite med skatteendringene å gjøre. Forklaringen finner vi i utviklingen i petroleumsinntektene gjennom denne perioden.

At skatteinntektene har holdt seg oppe, skyldes altså at det har vært lønnsomhet og god vekst i bedrifter som sysselsetter titusenvis av mennesker over hele landet; i kraftindustrien, petroleumsnæringen og finansbransjen, blant annet.

Økonomenes betraktninger av verden er ofte farget av at de ser den i makro, men for oss politikere er det viktig å forstå hvordan den ser ut i mikro også. Eller sagt på en annen måte: Vi må se helheten uten å miste enkeltmennesker og enkeltbedrifter av synet. Hvis politikken ikke legger til rette for at folk tar lønnsomme valg, vil det fort bli synlig i makrotallene.

Bildet blir ofte betraktelig mer nyansert når vi ser bak de store tallene. I dette tilfellet ser vi bildet av en vellykket skattepolitikk der vi har klart å redusere skattetrykket for både folk og bedrifter, og fremmet grønn omstilling, samtidig som vi har opprettholdt en viktig inntektskilde som har gjort det mulig å forbedre velferdsordninger og øke investeringene i kunnskap og infrastruktur.

God mikro gir god makro, men det er ikke nødvendigvis motsatt.

Jan Tore Sanner



Finansminister (H)