Også på borgerlig side er det bevegelse.

Venstre vil, som de rødgrønne, «(…) gi Husbanken tilstrekkelige lånerammer for startlån til alle som trenger det.»

Venstre slår dessuten følge med FrP om å ville fjerne egenkapitalkravet i utlånsforskriften. Moderate Høyre nøyer seg med å utrede spørsmålet.

KrF står sammen med Rødt, og mener Husbanken bør «legge bedre til rette for en «tredje boligsektor» med non-profit boligutleie».

Uansett regjering, vil det bli endringer i både startlån og utlånsforskrift. Hindrene på veien er regjeringsforhandlinger og embetsverk.

For de borgerlige, som før valget i 2013 hadde lovet å oppheve egenkapitalkravet, resulterte realismesjekk i forhandlingene til at man heller skulle praktisere kravet fleksibelt. Dette instruerte finansminister Siv Jensen (FrP) Finanstilsynet om i februar 2014. Men allerede året etter ble Jensen overbevist om å forskriftsfeste retningslinjene for boliglån. Siden ble forskriften i 2017 kraftig strammet inn, med et gjeldsbur med lånetak på fem ganger inntekt.

En ny regjering vil møte samme motstand fra forvaltningen med henvisning til arbeidet med finansiell stabilitet og nødvendigheten av å redusere gjeldsveksten. Man trenger ikke gjette seg til hvordan Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen vil stille seg til en regjering som går inn for å omgå utlånsforskriften med statlige låneordninger. IMF og OECD vil heller ikke gå stille i dørene.

En ny regjering vil – uansett løfter – allerede neste høst få anledning til å gjøre endringer i utlånsforskriften før Finanstilsynet skal evaluere den neste høst. Kanskje er det lettere for en regjering å skape handlingsrom i utlånsforskriften fremfor å provosere Finanstilsynet med statlig omgåelse av den.

Men én ting er klart: Det blir lettere å få boliglån. Spørsmålet er i hvilken form og farge.

Erik Lundesgaard

Sjef for kommunikasjon og politikk i Eiendom Norge