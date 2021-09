Stakkars Støre

En fersk meningsmåling viste at den rødgrønne regjeringsdrømmen nå er avhengig av støtte fra enten Rødt eller MDG. Fri og bevare oss. Maktkåtheten er så sterk hos de rødgrønne at det nok er best å forberede seg på det verste: MDG eller Rødt med reell politisk innflytelse på nasjonalt nivå.

Sverre Hope. Foto: Privat

Ap-leder Jonas Gahr Støre forteller at han har hatt jevnlige møter med sine påtenkte partnere siden 2018. Det er tre år. Vi kan konstatere at de tre vennene fortsatt slåss seg imellom, Vedum og Lysbakken klarer ikke å dele scene, langt mindre fremstå som en samlet enhet med Støre som leder. Støre insisterer på at valgresultatet avgjør og snakker om plan A.

Men hva er egentlig Plan A, ut over regjeringsmakt for den rødgrønne trepartikoalisjonen? Og, kanskje mer interessant, hva er Plan B, C og D?

I tre år har man samtalt, men har fortsatt ikke presentert noe felles budskap. Det kan bety at det ikke finnes noen felles enighet og følgelig heller ikke noe regjeringsgrunnlag. Velgerne bes altså feste lit til at De tre bukkene Bruse skal finne frem til en fornuftig regjeringsplattform i løpet av noen hektiske dager etter valget, etter å ha kranglet (samtalt) i tre år uten å komme frem til noe som helst. Det blir i beste fall en grå og kompromisspreget plattform, fri for en samlende visjon for landet.

Men hva om det faktisk foreligger en i det minste nær ferdig plattform, men ingen ønsker å gå ut med den før valget? Er dette saken, mener åpenbart de involverte at resultatet er så svakt at valgresultatet trues. Tanken er skremmende og velgerforakten slående.

Siden Trygve Slagsvold Vedum ble lansert som statsministerkandidat under stort alvor på Senterpartiets landsmøte, har partiets oppslutning nå nær halvert seg. Om det går som målingene nå indikerer, vil landet få en usedvanlig svak regjering, plaget både av indre stridigheter og radikale innspill og krav fra ekskommunister og miljøhysterikere.

Stakkars Jonas Gahr Støre. I tillegg til en nær håpløs regjeringskabal, slåss han med et parti med åpenbare interne problemer, både med hensyn til partiets identitet, trøndermafiaen, industriarbeiderbevegelsen og kvinnebevegelsen, for å nevne noe.

Det kan fort bli en perfekt storm for Støre utover høsten. Ha medlidenhet, Arbeiderpartiet er som kjent ingen søndagsskole.

Sverre Hope

Siviløkonom