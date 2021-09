Tang og tare er vår neste milliardindustri

Tare vokser i sjøen. Tare er mat. Likevel defineres ikke en av Norges største og ubrukte næringskilder som sjømat i Sjømatloven. Vi er i den spesielle situasjonen at samtidig som staten i årevis har bedt Mattilsynet, Fiskeridirektoratet, Innovasjon Norge og diverse kystfylker om å legge til rette for produksjon, dyrking og eksport av norsk tare, nekter fiskeriministeren å inkludere tare i Sjømatloven.

Nylig ble fiskeriministeren utfordret i spørsmålet om hvorfor tang og tare ikke er inkludert i Sjømatrådet. Han svarer med at det at det er lite hensiktsmessig å endre loven, da eksportvolumet per i dag er for lavt.

Svaret mangler logikk. Det høstes omtrent 180.000 tonn tare i Norge hvert år. Til sammenligning fanger vi 1.629 tonn kongekrabbe. Kongekrabbe defineres som sjømat, og får tilgang til Sjømatrådets støtteapparat som skal fremme norsk sjømatnæring og skape nye sjømatmarkeder. Tang utdefineres og må slåss alene i det globale markedet.

Vi vet at behovet for tare som mat vil øke kraftig i årene som kommer. Sintef har allerede anslått hvor gigantisk denne industrien kan bli om vi nå tar de riktige grepene. Vi vet konkurrenter i andre land rigger seg for den veksten. Vi vet også at Norge, med verdens nest lengste kystlinje og friskt, kaldt hav, har gudegitte geografiske fordeler.

Nok en gang sitter vi, og denne gangen nesten bokstavelig talt, på en grønn gren. Vi kan bli en betydelig taredyrker i global sammenheng. Og kanskje enda viktigere: Dersom vi sammen greier å bygge opp et solid og velfungerende hjemmemarked, kan vi skape nok en verdensledende leverandørindustri. Vi har gjort det før. De fleste som har hatt arbeid knyttet til oljesektoren, har ikke jobbet på plattform i Nordsjøen, men i leverandørindustrien.

Nå trenger vi bare ørlite drahjelp fra våre folkevalgte. Det er på tide å endre Sjømatloven. I Asia kommer allerede 12 prosent av næringsinntaket fra tang og tare. Europa følger nå etter. Vi kan selvfølgelig fortsette å stå på sidelinjen mens Asia sikrer seg tilnærmet monopol, men kanskje ville det vært økonomisk smartere å ta i bruk våre egne muskler for å sikre oss tilgang til dette markedet.

Eva Helen Rognskog

Adm. direktør i Satpos og gruppeleder i koalisjonen Seaweed For Europe